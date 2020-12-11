Форум «Woman Who Matters - 2020»: многообразие как ключ к успеху

Генеральным информационным спонсором форума выступил Cosmopolitan – женский бренд №1 в России.

35 секций, более 50 часов дискуссий, мастер-классов и практикумов, самые опытные представители топ-менеджмента мировых компаний, общественные деятели и звезды российского шоу-бизнеса – все это IV международный Форум Woman Who Matters – 2020.

В этом году Форум впервые прошел в онлайн-формате, что позволило каждому желающему, вне зависимости от того, где он находился, стать участником и присоединиться к обсуждению самых волнующих вопросов. Темы форума были очень разнообразны: от роли женщины в финансовой сфере, женского предпринимательства, особенностей развития женщины в IT-сфере до построения личного бренда, саморазвития, новых трендов ЗОЖ и вопросов здоровья.

«Если бы этого форума не было, то его нужно было бы придумать! Это та экосистема, которая нелинейно объединяет женщин-лидеров, помогая в синергии найти ответы на волнующие вопросы, определить ключевые направления роста, чтобы стать больше чем ты есть сейчас и вырастить свой бизнес или же понять с чего его начинать", - делится впечатлениями Грудина Мария Олеговна, идеолог и сооснователь инновационного prevent age курорта Первая Линия. Health Care Resort.

Открыла Форум секция «Женщина XXI века: эволюция образа женщины в общественном сознании», организованная Cosmopolitan. В ней приняли участие выдающиеся женщины России, те, кто меняет будущее уже сегодня: Екатерина Великина, главный редактор Cosmopolitan; Аида Гарифуллина, оперная певица; Юлия Соловьева, управляющий директор Google в России; Ольга Ускова, генеральный директор COGNITIVE PILOT; Софико Шеварднадзе, журналист, телеведущая, автор и продюсер. Модератором выступила Марина Жигалова-Озкан, инвестор и продюсер.

Всего на Форуме выступили более 170 спикеров, среди которых: Наталья Османн, сооснователь проекта о путешествиях #FollowMeTo, фешен-инфлюенсер, создатель авторского курса «Первые шаги к йоге и медитации» и уникального духовного пространства Ashram; Анна-Мария Тренева, глава Facebook, Instagram и Messenger в России; Морин Меткалф, Metcalf & Associates, Inc. Президент, Автор книги «Инновационное лидерство»; Валерия Дергилева, актриса, телеведущая; Оксана Лаврентьева, владелица группы компаний RUSMODA; Ирина Безрукова, актриса, тифлокомментатор высшей категории; Марина Лошак, директор Пушкинского музея; Мария Белова, журналист, основатель Клуба KAKDELA и женской сети WO.

Особое внимание уделили стратегии Diversity&Inclusion. Обсудили инклюзивное лидерство, ключевые различия в практиках diversity среди российских и зарубежных команд, эйджизм в коммуникационной индустрии и многое другое.

Поднимая вопрос о гендерном равенстве в бизнесе, можно сказать, что все еще существует гендерный дисбаланс. По данным Росстата, сегодня в России 78,8 миллионов женщин или 54% населения, но их вовлеченность в экономику значительно слабее. Такая ситуация связана прежде всего с гендерными стереотипами, которые все еще присущи нашему обществу. Но при этом в России одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей — 41%. Это происходит, в том числе, благодаря инициативам, направленным на привлечение женщин в предпринимательство.

«Более 27 лет компания Mary Kay предоставляет российским женщинам возможности для развития собственного бизнеса и помогает добиваться высоких результатов как в бизнесе, так и в жизни. В 2020 году мы все столкнулись с тем, чего никто из нас не мог ожидать ,с пандемией. Прямое следствие пандемии — изменение моделей поведения клиентов и методов ведения бизнеса в условиях ограничительных мер, цифровизация и в прямой связи со снижением потребительского спроса. За время пандемии всем нужно было работать гораздо эффективней, чтобы идти вперед. Для нашей компании это послужило мощным драйвером для усовершенствования всех внутренних процессов и укрепления наших отношений с клиентами», - комментирует Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay® Россия.

«Сегодня женское предпринимательство набирает обороты. Причиной этому служат, в том числе, и последствия пандемии. Сокращения, уменьшения зарплат и так далее ставят женщин в условия необходимости осваивания новых направлений работы (например, удаленная работа онлайн) или открытия собственного дела. Поскольку я являюсь специалистом в области предупреждения и разрешения конфликтов, то могу сказать, что на стадии принятия решения о начале бизнеса женщине, конечно, нужно руководствоваться исключительно холодным расчетом и заранее думать о правовых последствиях любого шага в предпринимательстве. Я очень рада, что такие темы поднимаются в рамках форума WHM . Это означает, что все большее количество женщин будет подходить к предпринимательству осознанно», - рассказывает Анастасия Кучерена, юрист, медиатор, управляющий партнер компании Кучерена Групп.

Но, не смотря на все усилия, женщин реже, чем мужчин, назначают на высокие посты в руководстве. Этот факт часто объясняют тем, что женщины не входят в узкий, неформальный круг влиятельных людей в компании и в отрасли. Одни считают, что виной всему стереотипы: мужчины инвестируют в мужчин. Другие думают, что у женщин просто не остается времени на нетворкинг, ведь на них висит множество дополнительных обязанностей по работе и дому.

О значении женского нетворкинга рассказала Наталья Гольтякова, CEO сети клиник немецких медицинских технологий GMTClinic: «Женский нетворкинг становится всë более значимым и мощным явлением, перерастая из просто западного тренда в оформленную актуальную повестку, которая меняет архитектуру социальной жизни и бизнес-среды. Причем на международном уровне. В рамках мотивационной сессии «Go Global: как стать ценным топ-менеджером для лучших европейских компаний», модератором которой я выступила, на примере России и Франции мы как раз обсудили все возможные грани карьерного развития в рамках транснациональных компаний и глобальных бизнес-идей. Успешным женщинам очень важно держаться друг друга, при правильном выстраивании запросов и коммуникации, это невероятно ценный ресурс. Сотни вдохновляющих женских историй Форума - красноречивое тому подтверждение. Я очень благодарна организаторам и спикерам Форума, лично Анне Рудаковой, за эту творческую и высококлассную работу. Жизнь показывает, что этот путь ведëт в правильном направлении».

В рамках Форума состоялось награждение лауреатов Премии «Woman Who Matters». Среди победителей этого года: Sber Private Banking, BCG, Procter&Gamble, Макдоналдс, Prevent age курорт "Первая Линия. Health Care Resort", Клиника эстетической медицины Ольги Мороз, KFC, КРОК, Mary Kay® Россия, Accenture.

Оргкомитет Премии и Форума выражает огромную благодарность партнерам за поддержку и веру в наш проект. Наши партнеры: