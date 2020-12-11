Генсек ООН прогнозирует крупнейший экономический спад за последние 80 лет

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что последствия пандемии коронавируса могут привести к сильнейшему за 80 лет экономическому спаду, сообщает ТАСС.

«Социальный и экономический ущерб от пандемии огромен и продолжает расти. Нет такой вакцины, которая могла бы исправить уже причиненный вред… Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растет уровень крайней бедности и угрозы голода», — сказал Гутерриш в ходе форума Нобелевской премии мира, проходящей в режиме видеоконференции.

По словам Генсека ООН, пандемия лишь усугубила уже существовавшее неравенство и несправедливое устройство общества. При этом реакция стран мира на пандемию была «фрагментарной и хаотичной». «Страны, регионы и даже города конкурировали друг с другом за поставки предметов первой необходимости и передовых медицинских работников», — заявил Гутерриш.

В апреле этого года МВФ прогнозировал, что спад мировой экономики в 2020 году составит 3%, а затем ухудшил прогноз до -4,4% мирового ВВП. В 2021 году МВФ прогнозирует рост мирового ВВП на 5,2%.