Hyundai Palisade заезжает в Россию через онлайн-платформу

Под конец года марка Hyundai решила усилить свои позиции в сегменте кроссоверов – компания выводит на российский рынок новый полноразмерный кроссовер Palisade. Машина обладает внушительными размерами – её длина составляет 4,98 м, колесная база 2,9 м. При этом новинка позиционируется как один из самых технологичных авто в своем классе: она оснащается такими передовыми решениями, как восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода HTRAC с функцией выбора режимов движения в зависимости от типа дорожного покрытия (Multi-Terrain Control). Для всех комплектаций предлагаются два силовых агрегата – дизельный двигатель 2.2 CRDi (200 л.с. и 440 Нм) и бензиновый мотор 3.5 MPI (249 л.с. и 336 Нм).

В сложной экономической ситуации марка Hyundai решила установить умеренные цены на новый кроссовер: максимальная рекомендованная розничная цена модели в комплектации Lifestyle стартует от 3,14 млн руб. за автомобиль с дизельным двигателем и 3,19 млн руб. с бензиновым. Комплектация Prestige доступна по максимальной рекомендованной розничной цене 3,3 млн руб. за версию с силовым агрегатом 2.2 CRDi и 3,4 млн руб. – за вариант с двигателем 3.5 MPI.

Максимальная рекомендованная розничная цена Palisade в комплектации High-Tech составляет от 3,6 млн руб. до 3,7 млн руб. соответственно.

Флагманский кроссовер Hyundai Palisade выходит на российский рынок Предоставлено пресс-службой Hyundai/Хендэ Мотор СНГ

Примечательно, что специальная комплектация Cosmos дает возможность заказать новый Hyundai Palisade с различной компоновкой салона. Так, максимальная рекомендованная розничная цена кроссовера с дизельным двигателем в стандартном 8-местном исполнении составляет 3,74 млн руб., версия с раздельными сидениями второго ряда доступна за 3,77 млн руб. Максимальная рекомендованная розничная цена автомобиля с бензиновым силовым агрегатом и 8-ю местами – 3,79 млн руб., с 7-местной компоновкой салона – 3,8 млн руб.

Помимо покупки, протестировать кроссовер Palisade можно по программе онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility. Доступный период подписки – один год. Ежемесячный платеж при оформлении подписки на модель Palisade с допустимым лимитом пробега 12 тыс. км в год составит 67,9 тыс. руб., с расширенным пробегом 30 тыс. км в год – 72,9 тыс. руб.

Одновременно новый Palisade предлагается приобрести онлайн, воспользовавшись запущенной недавно платформой онлайн продаж автомобилей Hyundai. Функционал новой платформы охватывает весь процесс покупки от выбора автомобиля в наличии до его оплаты и позволяет приобрести новый автомобиль марки удаленно через интернет. Для этого предлагается зайти онлайн-шоурум Hyundai со своего компьютера, планшета или смартфона. После выбора подходящей модели можно детально изучить ее комплектацию, оснащение и цвет с помощью 3D-визуализации, а также определиться с дилерским центром, из которого будет удобнее забрать автомобиль после покупки. Необходимая информация о доставке забронированного автомобиля отображается в личном кабинете пользователя.

Оплата также происходит полностью онлайн банковской картой. При наличии полной суммы покупатель переходит к формированию цифровой подписи по паспортным данным и подписанию электронного договора купли-продажи. Если требуется оформление кредита, есть возможность выбрать параметры для заполнения банковской анкеты, включая размер первого взноса, срок и программу кредитования. Представители компании указывают, что получение одобрения в среднем занимает не более 15 минут, кредитный договор для подписания привезет курьер банка. Также дополнительно функционал платформы позволяет заключить договоры страхования ОСАГО и КАСКО в аналогичном дистанционном формате.

Интересно, что новый кроссовер Palisade компания Hyundai до конца года продаёт пока только через свою новую онлайн-платформу.