Культовый кинорежиссёр Ким Ки Дук скончался в Латвии от коронавируса

Культовый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений коронавируса.

По данным портала Delfi Латвия, лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей приехал в Латвию 20 ноября из Санкт-Петербурга. Согласно неофициальной информации, Ким Ки Дук планировал кприобрести дом в Юрмале и получить ВНЖ в Латвии.

Однако в назначенный день он не прибыл на запланированную встречу.

Это встревожило его коллег, после чего они начали его поиски. Кинорежиссера искали в больницах, однако из-за правил о неразглашении личный данных, получить какие-то сведения о нём не удавалось.

«11 декабря появилась информация, что Ким Ки Дук скончался в одной из клиник Риги от осложнений коронавируса», – говорится в публикации портала Delfi Латвия.

Наша справка

Ким Ки Дук – культовый корейский режиссер и сценарист. Родился 20 декабря 1960 года в провинции Кенсан-Пукто (Южная Корея). Когда ему исполнилось 20 лет, он ушёл в армию, прослужив 5 лет в морской пехоте.

Потом 2 года провёл в церкви для незрячих, намереваясь стать священником. В этот период усилилось его давнее увлечение живописью, и он отправился в Париж, где в 1990-1992 годах изучал изящные искусства.

В 1993 году Ким Ки Дук получил награду Института сценаристов (Educational Institute of Screenwriting) за лучший сценарий к фильму «Художник и преступник, приговорённый к смерти». В дальнейшем он стал автором таких фильмов, как «Время», «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Вздох» и многих других.