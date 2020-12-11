Курс доллара: Morgan Stanley изменил прогноз по рублю на 2021 год

В четверг рубль вновь перешёл к мощному укреплению, уверенно отыграв потери среды. Стартовав вчера с отметок 73,70 за доллар и 89,16 за евро, к вечеру российская валюта солидно прибавила в обеих парах.

Так, к закрытию основной сессии на Московской бирже курс доллара составлял 73,01 руб. (-85 коп.). При этом в моменте доллар опускался ниже 73,00 руб., что произошло впервые с 18 августа. Сильно просела к 19:00 мск и единая валюта ЕС, которая торговалась по 88,59 руб. (- 64 коп.).

Таким образом, в четверг рубль после небольшого перерыва вернулся к росту. По мнению экспертов, российская валюта подорожала на фоне позитивного внешнего фона и дорожающей нефти. Напомним, цены на «чёрное золото» вчера демонстрировали положительную динамику на новостях о вакцинах от коронавируса.

Как известно, на текущей неделе началась вакцинация населения Великобритании. Кроме того, США подтвердили эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Аналитик Axi Стивен Иннес считает, что «оптимизм относительно вакцины преобладает и продолжает ограничивать любые серьёзные негативные факторы».

На вечерних торгах Лондонской биржи стоимость контрактов на североморскую смесь сорта Brent поднялась до 50,97 долл. за бочку, прибавив за сутки 4,32%. В последний раз цена барреля «чёрного золота» этой марки стоила больше 50 долл. 4 марта 2020 года. Прибавили вчера в цене и фьючерсы на WTI, которые торговались по 47,64 долл. (+4,66%).

Ещё одним драйвером роста рубля стало решение ЕЦБ, который на своём заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Немаловажным остаётся и фактор декабрьского налогового периода.

На этом фоне интерес глобальных игроков к риску заметно вырос, что сказалось на курсах валют ЕМ, которые пошли вверх. Не стал исключением и рубль. Кроме того, «россиянин» получает сейчас поддержку в преддверии скорого начала налогового периода декабря и вероятного увеличения продаж валюты со стороны экспортеров.

Об этом, в частности, заявил Дмитрий Полевой из «Локо-инвест», который предположил, что в последний день рабочей недели нацвалюта ещё немного подорожает, причём в обеих парах.

Как считает Артём Тузов из ИК «Универ Капитал», в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет находиться в пределах 73,10-74,50, а в паре с евро – в диапазоне 89,70-90,50.

Дмитрий Бабин «БКС Мир инвестиций» напомнил, что на старте вчерашних торгов рубль находился под небольшим давлением, но вскоре стал активно дорожать, корректируя снижение среды.

«Вечером российская валюта в паре с долларом опустилась ниже 73,00, а в паре с евро – ниже 89,00. До появления более устойчивых драйверов нас ждёт разнонаправленная курсовая динамика», – предположил он.

Между тем американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, повысил прогноз курса рубля к доллару на следующий год. Его эксперты пересмотрели целевой уровень по коротким позициям в этой валютной паре с 73,00 до 71,50 с учётом потенциала дальнейшего снижения премии за риск.

«Мы сохраняем «бычий» взгляд на Россию в 2021 году и отдаём предпочтение валюте перед долговыми инструментами», – отметил стратег Morgan Stanley Филип Денчев.

По его мнению, премия за риск владения рублём остаётся повышенной и одной из самых высоких среди валют сегмента ЕМ.

«Все последние сессии рубль показывал одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков благодаря улучшению глобальных настроений, и этот тренд продолжится. Учитывая наши ожидания неизменных ставок, мы не видим большого потенциала в бондах», – сказал стратег Morgan Stanley.

Эксперты старейшей российской независимой инвестиционной группы «Атон» также предположили, каким будет курс рубля к доллару в 2021 году. По их мнению, при стоимости «чёрного золота» сорта Brent 45,00-50,00 долл. за бочку и с учётом геополитической премии национальная валюта будет стоить от 70,00 до 75,00 руб. за один доллар.

«Если же говорить о ближайших перспективах рубля, то благодаря ряду некоторых технических факторов тренд на укрепление нашей валюты продолжится. В частности, ограничения на выезд за рубеж, которые действуют сейчас в России, сведут к минимум спрос на валюту со стороны населения во время новогодних праздников, что благоприятно скажется на курсе рубля», – резюмировали в инвестиционной компании «Атон».