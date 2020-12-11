Мишустин провел совещание, посвященное ценам на продовольствие

Председатель правительства Михаил Мишустин совещание о динамике цен на продовольственные товары.

«Вчера на совещании по экономическим вопросам президент поставил перед нами задачу представить конкретные меры по текущей ситуации на продовольственном рынке, причем с четкими сроками, в течение которых все эти мероприятия должны быть реализованы. Для стабилизации цен на продукты питания на внутреннем рынке необходимо принимать комплексные решения, реагировать быстро, с максимальным охватом – от поля до прилавка. И вовлечь в эту работу всю цепочку – производителей, посредников и торговые сети», – заявил Мишустин.

По итогам совещания различным министерствам и ведомствам были даны конкретные поручения. Представить в правительство предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары; представить дорожную карту по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники; начать мониторинг уровня цен на социально значимые товары; внести проекты нормативных правовых актов правительства, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары; представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обратил внимание на рост на продовольственные товары. «Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Сахарный песок – министр сельского хозяйства сейчас докладывал – внутреннего производства достаточно, для того чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5 процента?... А объяснение есть, есть конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», – сказал президент.