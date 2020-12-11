На Synergy Legal Forum обсудили изменения в юридических практиках и ведение бизнеса в существующих реалиях

Как структурировать бизнес в новых реалиях? Как защититься от налоговых рисков? Как грамотно отстаивать свою свободу? Что выбрать кредитору, субсидиарную ответственность или убытки?

На эти и другие вопросы ответили руководители и юристы ведущих российских юридических компаний. Они подвели промежуточные итоги года, обсудили вектор развития юриспруденции в будущем и рассказали о наметившихся трендах в практиках. Спикеры форума также поделились рабочими секретами для бизнес-аудитории и бесценным опытом в вопросах правильного ведения бизнеса в существующих реалиях.

Среди участников мероприятия – ведущие эксперты в сфере юриспруденции: Анатолий Кучерена, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД РФ, адвокат, Александр Лемчик, управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры», член комитета РСПП по налоговой политике, Андрей Крупский, председатель Комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства «Опора России», управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры», Валерий Еременко, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», руководитель судебно-арбитражной практики, Ольга Ясько, партнер юридической практики аудиторской компании КПМГ в России и СНГ и многие другие.

Анатолий Кучерена, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, председатель Общественного совета при МВД РФ, адвокат призвал не бояться участвовать в общественной деятельности.

«Как председатель Общественного совета при МВД РФ я открыт к общению. Стараюсь вникать в те вопросы, которые поступают ко мне именно как к председателю Общественного совета, а не как к адвокату, и могу сказать, что в некоторых субъектах России решения суда, которые принимались, в итоге отменялись, потому что они были незаконны», – сказал эксперт.

Валерий Еременко, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», руководитель судебно-арбитражной практики поделился практическими советами, как необходимо действовать, если корпоративный конфликт все-таки произошел.

«Самое главное – детально соблюдать все внутренние процедуры, если они не предусмотрены во внутренних документах, значит те, которые предусмотрены законом. Следующие шаги: обеспечить исполнение прав участников общества и лояльность органов управления, систематически отслеживать реестры (ЕГРЮЛ и т.п.), выстроить диалог с местными органами власти и проводить внутренние проверки (аудит)», – сказал он.

Synergy Legal Forum прошел 10 декабря как на площадке Holiday Inn, так и на платформе Synergy.Online – первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в контексте актуальных тем мировой и российской повестки.

