Названо опасное последствие ношения масок

Главный врач одной из московских поликлиник Денис Серов рассказал о неожиданном, но опасном последствии ношения масок. По словам специалиста, неплотно прилегающая к лицу маска может вызвать развитие синдрома сухого глаза и привести к ухудшению зрения, передаёт агентство городских новостей «Москва».

«При неплотном прилегании маски, воздух, который выдыхает человек, выходит преимущественно сверху, вызывая преждевременное испарение слезной пленки, – пояснил специалист. – Такое состояние ощущается в виде дискомфорта и может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы».

При этом врач напомнил, что одноразовую маску следует использовать не более 2-3 часов и следить за тем, чтобы она плотно прилегала к лицу.

«При появления проблем с глазами необходимо использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы, а при прогрессирующем ухудшения зрения надо незамедлительно обратиться к специалисту», – резюмировал Серов.

Ранее сообщалось, что врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова рассказала, почему не следует носить маску на улице.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску», - прокомментировала медик.

Белова также напомнила, что по правилам, если маска намокает, то ее следует снять и выбросить, но когда человек дышит и разговаривает в мороз, со стороны, прилегающей к лицу, образуется влага. По ее словам, носить маску стоит, например, на остановке, а дальше она не нужна.

Напомним, в России за последние сутки выявлено ещё 28 585 зараженных коронавирусом https://expert.ru/2020/12/11/v-rossii-za-sutki-viyavleno-novikh-sluchaev-covid/. Всего за весь период пандемии в стране зафиксировано 2 597 711 эпизодов COVID-19.

При этом за 24 часа отмечено рекордное число умерших от коронавируса – 613 человек. Общее число безвозвратных потерь – 45 893. Поправились и выписаны из больниц за всё время эпидемии 2 059 840 пациентов (+26 171) Под наблюдением врачей остается 491 978 человек.

На первом месте по числу заболевших среди регионов продолжает оставаться Москва. В столице 7215 новых инфицированных за сутки. На втором месте Санкт-Петербург (+3779), на третьем – Подмосковье (+1370). В пятерке также Нижегородская область (+495) и Карелия (+427).