Цены на нефть закрепились на отметке выше $50

Цены на нефть утром 11 декабря продолжают демонстрировать положительную динамику, свидетельствую данные торгов. Накануне сырье превысило отметку в $51, инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы спроса на нефтяном рынке.

По данным на 7.50 по московскому времени стоимость фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в феврале выросла на 0,18%, до $50,34 за баррель, фьючерсы на WTI с поставками в январе прибавили 0,32%, до $49,93 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти уже четвертую торговую сессию подряд, 10 декабря сырье достигло максимальной с 5 марта отметки. В марте текущего года произошел обвал котировок на нефть на фоне отсутствия договоренности ОПЕК+ об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или его продлении.

На текущей неделе главными новостями, которые оказывают влияние на стоимость нефти, становились сведения из области разработки вакцины от коронавируса. Сообщалось, что Великобритания уже начала вакцинацию населения, процесс может начаться в США на этих выходных. Также Канада одобрила вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.