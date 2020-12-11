Объявлены лауреаты IV ежегодной Премии «Woman Who Matters - 2020»

Премия и Форум «Женщина имеет значение» - это первое всероссийское крупнейшее мероприятие, нацеленное на выявление и освещение лучших проектов, практик и программ Российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав. Программа премии нацелена собрать организации, компании, институты и персоны, стремящихся и добившихся выдающихся успехов в развитии и продвижении прав женщин, их достижение, стремлений в различных сферах деятельности.

Среди победителей этого года: Sber Private Banking, BCG, Procter&Gamble, Макдоналдс, Prevent age курорт "Первая Линия. Health Care Resort", Клиника эстетической медицины Ольги Мороз, KFC, КРОК, Mary Kay® Россия, Accenture.

Объявление лауреатов Премии проходило в рамках IV международного форума Woman Who Matters, но котором спикеры из России, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран, в течение двух дней, делились опытом и обсуждали актуальные lifestyle- и diversity-темы.

Генеральным информационным спонсором форума выступил Cosmopolitan – женский бренд №1 в России.

В этом году Форум впервые прошел в онлайн-формате, что позволило каждому желающему, вне зависимости от того, где он находился, стать участником и присоединиться к обсуждению самых волнующих вопросов. Темы форума были очень разнообразны: от роли женщины в финансовой сфере, женского предпринимательства, особенностей развития женщины в IT-сфере до построения личного бренда, саморазвития, новых трендов ЗОЖ и вопросов здоровья.

Открыла Форум секция «Женщина XXI века: эволюция образа женщины в общественном сознании», организованная Cosmopolitan. В ней приняли участие выдающиеся женщины России, те, кто меняет будущее уже сегодня: Екатерина Великина, главный редактор Cosmopolitan; Аида Гарифуллина, оперная певица; Юлия Соловьева, управляющий директор Google в России; Ольга Ускова, генеральный директор COGNITIVE PILOT; Софико Шеварднадзе, журналист, телеведущая, автор и продюсер. Модератором выступила Марина Жигалова-Озкан, инвестор и продюсер.

Особое внимание уделили стратегии Diversity&Inclusion. Обсудили инклюзивное лидерство, ключевые различия в практиках diversity среди российских и зарубежных команд, эйджизм в коммуникационной индустрии и многое другое.

Анна Камбулова, заместитель управляющего директора ПАО «Совкомбанк»: «Мы благодарим организаторов и были рады принять участие в одной из ключевых сессий форума - Diversity&Inclusion. В Совкомбанке мы высоко ценим культуру равных возможностей для всех 17 тыс. сотрудников, с которыми мы вместе каждый день создаем наш банк».

Diversity and Inclusion (сокращенно D&I), в переводе это означает «многообразие и вовлечение»— это бизнес стратегия предоставления равных возможностей всем сотрудникам, независимо от гендерной или национальной принадлежности, возраста, физических, ментальных и других особенностей, осуществляемая путем разнообразия состава сотрудников.

«Уже не первый год аффилированные компании “Филип Моррис Интернэшнл” в России принимают участие в форуме «Woman who matters». Наша задача – поделиться накопленным опытом и знаниями с коллегами, ведь стратегия многообразия и вовлечения стала неотъемлемой частью нашей культуры и трансформации бизнеса в целом. Мы достигли значимых успехов в области трудоустройства людей с инвалидностью, создания инклюзивной и гибкой рабочей среды, внедрили новые well-being программы, а также реализовали ряд инициатив в области женского лидерства. В основе всех наших действий лежит вера в то, что Diversity and Inclusion способствуют достижению высоких бизнес результатов, созданию успешного будущего для наших сотрудников, потребителей, партнеров и общества в целом», - комментирует Ольга Сидаш, Директор по управлению талантами и развитию лидерства в «Филип Моррис Интернэшнл» в России.

В России идеи diversity появились около десяти лет назад и сейчас набирают популярность. Исследования доказывают, что в среде многообразия сотрудники придерживаются широких взглядов, свободны от предрассудков и предубеждений, гибки и адаптивны, что в свою очередь повышает эффективность бизнеса.

«Компания Merck придерживается принципов гендерного баланса, учитывая личностное разнообразие всех сотрудников. Мы стремимся к созданию гибкой рабочей среды для максимально возможного числа наших коллег, где каждый сможет найти баланс между работой и личной жизнью», - Маттиаса Вернике, Генерального директора Merck в России и СНГ

Diversity and Inclusion – это не только предоставление равных возможностей, но и поддержка в реализации своего потенциала оказанная тем, кто в ней нуждается. Так, рождение ребенка становится серьезным испытанием для карьеры женщины. На некоторое время она вынужденно выпадает из рабочей жизни, а восстановиться потом сложно как из-за предвзятого отношения работодателей, так и из-за собственных изменившихся приоритетов. Данная проблема существует давно и для ее решения ответственные компании создают специальные проекты.

«В августе 2019 года мы запустили проект «Мама работает в Макдоналдс». Целью данного проекта стало стратегическое и прицельное привлечение новой целевой аудитории для Макдоналдс – молодых мам в возрасте 25+ лет. Кроме того, это вклад Макдоналдс в социальные проблемы страны – трудоустройство мам, которые по определенным жизненным обстоятельствам имеют трудности с поиском подходящей работы с гибким графиком, недалеко от дома, началом карьеры с нуля и многое другое. Все это может дать Макдоналдс в своих предприятиях», - комментирует Ирина Спиридонова, руководитель направления по построению репутации компании и вовлеченности сотрудников, Макдоналдс Россия

Оргкомитет Премии и Форума выражает огромную благодарность партнерам за поддержку и веру в наш проект. Наши партнеры:

Beauty-партнер – онлайн-магазин селективных бьюти-брендов Authentica.love.

Логистический партнер – компания СДЭК.

Технический партнер – Преактум.

Стратегический партнер – Storytel.

А также GMTClinic, Открытое женское сообщество «Pro Женщин», интеллектуальный клуб The Olett Quality Club, медицинский центр Alliance, журнал The world, Город-Сад, проект Karmologic и лично Алексей Ситников.