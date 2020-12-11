Пить или не пить, вот в чем вопрос

Россияне столкнулись с выбором, достойным трагедии Шекспира. С одной стороны, в стране начинается вакцинация от коронавируса, можно привиться и хотя бы отчасти обезопасить себя и близких. С другой — по словам ряда чиновников и медиков до прививки и после нее нельзя будет употреблять алкоголь. Причем, по одной из версий — почти 2 месяца. И это накануне новогодних праздников! Вот уж действительно повод для когнитивного конфликта.

Тотально пьющей нацией россияне, на самом-то деле, представляются разве что в анекдотах, да западных фильмах. На самом деле, еще в прошлом году ВОЗ этот миф успешно развенчала, заявив, что с 2003 по 2016 год потребление алкоголя в РФ упало на 43%. Организация отмечает, что это уже привело к снижению смертности в нашей стране: с 2003 по 2018 год она снизилась в общей сложности на 39% у мужчин, и на 36% у женщин. Дело, конечно, не только в «зеленом змие», но его роль в процессе — одна из ключевых.

«Резкое сокращение потребления алкоголя домашнего, контрабандного или незаконного производства в Российской Федерации связано с принятием правительством научно обоснованной политики контроля над рынком спиртного. Эти результаты показывают, что такие меры, как внедрение систем мониторинга, повышение цен и ограниченная доступность алкоголя, помогают спасти жизни и спасти систему здравоохранения. Я верю, что другие страны Европы примут аналогичную политику для защиты здоровья людей», — заявила Карина Феррейра-Борхес, руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» Европейского регионального бюро ВОЗ.

Правда, коронавирус статистику подпортил. С началом пандемии некоторые граждане решили, что алкоголь не только вреден, но и полезен. Если в медицинских целях, а именно, для борьбы с коронавирусом. Да и в качестве антидепрессанта.

По данным Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, которые привела «Российская газета», в период самоизоляции, в апреле, россияне покупали на 5,16% спиртного больше, чем годом ранее. Однако теперь врачи предлагают отказаться от этого профилактически-развлекательного средства в пользу прививки.

Выше градус — меньше пользы

Первой ласточкой стал совет вице-премьера Татьяны Голиковой не пить во время вакцинации от ковида 42 дня. Краски сгустила руководитель «Роспотребнадзора» Анна Попова, которая в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что прекратить употреблять алкоголь нужно минимум за 2 недели до прививки.

«Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием. Выработка иммунитета это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции — 42 дня», — пояснила Попова.

«Алкоголь — это нагрузка на печень. Этиловый спирт перерабатывается в печени в метиловый, и потом там образуются молекулы, которые очень токсичны. А на печень ещё и будет воздействовать вакцина. А если это ещё и слабое место человека, например, если болел гепатитом?», — так прокомментировал изданию Life.ru эту рекомендацию врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он отметил, что воздержание — это не фатально. А вот если «вакцина неправильно сформируется», все усилия будут напрасны.

Итого — 56 дней. Почти полных 2 месяца. Курить, кстати, тоже не рекомендуется — дым, и все, что может раздражать легкие, тоже на пользу не идет, отметила глава Роспотребнадзора.

Озвученные цифры вызвали «волнение в массах», по крайней мере, в социальных сетях. Не подкошенная ковидом и нефтяными ценами экономика, не дорожающие продукты, не действия чиновников всех рангов и мастей. Всего лишь рекомендация не пить. Но целых 2 месяца. Накануне Нового года и прочих столь дорогих русскому сердцу праздников. Тут даже те, кто позволял себе спиртное по тем самым праздникам, крепко задумались. И спасительная вакцинация, на которую так рассчитывало руководство страны, стремясь избежать локдаунов, оказалась если не под угрозой срыва, то переноса точно.

Шампанское не возбраняется

Спасать ситуацию начали эксперты. Генеральный директор НИЦ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что речь идет не о тотальном запрете.

«Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию», — цитирует ученого РБК. Он добавил, что вообще-то эти меры рекомендуются при любых прививках, ведь чрезмерное употребление алкоголя снижает иммунитет, а с ним и эффективность вакцинации. Гинцбург отметил, что медики настоятельно рекомендуют воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола. Ну, 6 дней — не 56. Тем более, что, по словам главы института Гамалеи, «один стакан шампанского никогда никому не вредил — и даже иммунной системе».

Доктор биологических наук Анча Баранова в беседе с «Известиями» напомнила, что по нормам ВОЗ рисков для здоровья не представляет доза алкоголя, эквивалентная 10 граммам чистого спирта. Это, например, 100 граммов сухого вина. Но не стоит подбирать вариант среди крепких спиртных напитков, подчеркивают эксперты.

С тем, что пара бокалов шампанского — безопасный вариант, согласны многие ученые. Такое мнение озвучил РБК ведущий научный сотрудник ФИЦ ФТМ, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

О том, что злоупотребление алкоголем может помешать организму формировать иммунный ответ, сообщил РБК и профессор МГУ Алексей Аграновский. «А вот шампанского выпить будет даже правильно, потому что хорошее настроение для иммунитета не менее важно, чем отказ от излишеств», — считает ученый.

Хорошее настроение, оптимистичный настрой — многие эксперты говорят о том, что все это очень пригодится при вакцинации. Однако уже постепенно уходящий (скатертью дорога!) 2020 год был для многих россиян настолько непростым, что предложение сохранять оптимизм, да еще и в «трезвом режиме» звучит довольно утопично. С другой стороны — почему бы не привиться, получив таким образом тот самый повод для оптимизма на следующий год?