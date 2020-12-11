После модернизации Иркутской ГЭС мощность станции вырастет - En+ Group

Компания En+ Group начала замену гидроагрегата №1 на Иркутской ГЭС. Детали нового гидроагрегата уже прибыли на станцию, после замены мощность станции вырастет, сообщила пресс-служба компании.

Оборудование по спецзаказу En+ Group изготовил завод АО «Тяжмаш» (Сызрань). Вал будущей турбины, корпус рабочего колеса и шесть лопастей в общей сложности весят свыше 170, 5 тонн. Специалисты ГЭС вместе с подрядчиками «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» уже начали подготовку к демонтажу гидроагрегата №1. Ранее на станции уже заменили один гидроагрегат.

«[Запуск] позволит повысить эффективность ее работы, увеличит мощность станции еще на 23 МВт, даст возможность снизить расходы на проведение ремонтных работ, улучшить рабочие характеристики агрегатов и станций в целом, повысит безопасность ГЭС», - сказал руководитель энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.



Программа обновления Иркутской ГЭС - часть масштабной программы модернизации «Новая энергия» стоимостью 21 млрд рублей. Проект стартовал в 2007 году по предложению основателя компании Олега Дерипаски. В рамках программы предполагается повышение надежности и безопасности всех станций.