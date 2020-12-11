Права человека в изображении великих русских художников

Это профессиональный праздник всех тех, кто борется за доступ к медицинской помощи и защиту окружающей среды, права заключенных и доступную среду — всех, кто берет на себя те общественные задачи, в которых есть пробелы. И в этом, столь значимом для многих людей, деле Ассоциация «Юристы за гражданское общество» готова помочь действовать в правовом поле.

В честь значимого праздника в жизни многих людей Ассоциация подготовила иллюстрационную подборку статей, которая позволит напомнить обществу о его гарантированных правах.

предоставлено пресс-службой

«Принято считать, что защитой прав человека занимаются только правозащитные организации. На самом деле и Конституция, и Всеобщая декларация прав человека, день которой празднуется сегодня и в честь которой 10 декабря названо днем прав человека, гарантирует права на все возможные сферы жизнедеятельности и реализации человеческих способностей, – комментирует председатель совета Ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. – Поэтому мы хотели бы поздравить все некоммерческие организации и тех людей, которые занимаются деятельностью, связанной с обеспечением возможности человека реализовать свои права, гарантированные Конституцией и другими законами, и в частности тех, кто занимается защитой права на образование, на социальную поддержку, на доступную среду, на окружающую среду, на охрану здоровья».