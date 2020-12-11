Путин объяснил, почему нельзя возбудить уголовное дело из-за отравления Навального

Путин в ходе вчерашней встречи с членами СПЧ объяснил, почему нельзя возбудить уголовное дело по поводу отравления Алексея Навального.

В стенограмме встречи, опубликованной сегодня на официальном сайте Кремля, говорится, что президент подчеркнул, что по данному инциденту проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя. При этом он отметили, что Генпрокуратура РФ неоднократно обращалась к зарубежным коллегам прислать хотя бы письменное официальное заключение, однако запросы Москвы так и остались без ответа.

«По поводу отравления известного фигуранта проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что 7 декабря канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с «отравлением» российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа - доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что оппозиционер стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Российская сторона неоднократно утверждала, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.