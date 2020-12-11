«Роснефть» приняла участие в X Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Представители компании «НК «Роснефть» приняли участие в Х Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», проходящем в Санкт-Петербурге. Компания представила доклад о комплексной долгосрочной научной программе, которая ведется в сотрудничестве с ведущими научными и проектными организациями страны и включает в себя геологические, гидрометеорологические, экологические и другие исследования.

«Роснефть» реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки – редкого подвида чайки, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Охрана окружающей среды при ведении хозяйственной деятельности — один из ключевых приоритетов Компании, неотъемлемая часть корпоративной культуры. «Роснефть» берет на себя обязательства и предпринимает все необходимые меры для сохранения и восстановления природных ресурсов, защиты биологического разнообразия в регионах присутствия.

Сведения по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии, а также по распространению морских млекопитающих, основанные на фондовых данных и результатах научных-исследований в Арктике опубликованы в серии экологических атласов морей России, которые «Роснефть» подготовила и издала совместно с компанией «Иннопрактика. Эти атласы используются научным сообществом и отраслевыми специалистами для выполнения исследовательских и производственных работ на шельфе Арктики.

С 2012 года «Роснефть» провела 26 комплексных научно-исследовательских экспедиций в районе от Баренцева до Охотского моря. Общая продолжительность пребывания исследовательских групп в море превысила 3 года. Были получены уникальные данные по ледовым, гидрометеорологическим, инженерно-геологическим и экологическим условиям арктических морей России, впервые проведен комплекс работ по изучению морского льда и ледяных образований на акватории всей Российской Арктики от Баренцева до Чукотского моря.

Экспедиции «Кара-Зима-2015» и «Кара-Лето-2016» стали самыми крупными арктическими исследованиями в новейшей истории России. Были впервые были полностью обследованы ледники архипелагов Земля Франца-Иосифа, Новая и Северная Земля, которые являются основными источниками айсбергов в арктических морях. Полученные данные позволят обеспечить безопасность судов и платформ, работающих в море, прогнозировать возникновение и траекторию движения айсбергов.

Осенью 2020 года «Роснефть» совместно с компанией «Иннопрактика», Московским государственным университетом и компанией «Росгеология» впервые в истории геологических исследований арктического шельфа Российской Федерации выполнили бурение стратиграфических скважин в северной части Карского моря. Исследование полученных образцов породы позволит существенно повысить эффективность геологоразведочных работ.