Рубль показывает смешанную динамику в пятницу

Начав торги с отметок 73,1 рубля за доллар и 88,8 рубля за евро, к 17:00 по Москве, рубль уступил доллару до 13,16 за доллар и укрепился до 88,68 рубля за евро.

При этом сам доллар заметно просел. Индекс DXY c 91.05 пункта откатился до 90,77 пункта.

Как объясняет Эксперт БКС Дмитрий Бабин, открывшись вниз на нейтральном внешнем фоне, рубль показал кратковременное восходящее движение, обновив четырехмесячный максимум к доллару. Однако затем ситуация на мировых рынках ухудшилась, вызвав активное снижение российской валюты. Инвесторы продолжают проявлять беспокойство по поводу ситуации вокруг брексита. По итогу первого дня переговоров на высшем уровне вчера премьер-министр Великобритании заявил, что теперь существует большая вероятность выхода Великобритании из ЕС без соглашения о свободной торговле.

Также негативом выступает отсутствие прогресса в деле принятия нового пакета фискальных стимулов в США. Несмотря на это, рынок нефти пока сохраняет позитивный настрой, однако это мало помогает рублю. Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов прогнозирует что краткосрочно рубль будет торговаться в диапазоне 73,0-74,0 в паре с долларом и на уровне 88,5-89,5 в паре с европейской валютой.