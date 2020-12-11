В Карачаево-Черкесии возле здания управления ФСБ прогремел взрыв, есть раненые

Возле здания регионального Управления ФСБ в Карачаево-Черкесии прогремел взрыв.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои информированные источники, предположительно взрыв устроил террорист-смертник, он погиб. В настоящее время место случившегося оцеплено. Там уже работают оперативные и следственные службы.

Другой источник агентства уточнил, что взрыв прогремел в селе Учкекен. Сейчас рассматриваются различные версии случившегося. По словам собеседника «Интерфакса», неизвестный, взорвавший себя у входа в отдел ФСБ, мог принадлежать к одной из экстремистских группировок – перед взрывом предполагаемый террорист подошёл к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками: «Аллах Акбар».

В свою очередь газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщает, что смертник подъехал к месту ЧС на машине. Покинув салон автомобиля, он ворвался во двор и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв.

По предварительным данным, машина, на которой передвигался злоумышленник, с 2016 года списана на утилизацию. В результате случившегося ранения различной степени тяжести получили 6 человек.