В Минобороны заявили о «зарубежной кампании» против вакцины «Спутник V»

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сегодня против российского препарата «Спутник V» ведется «информационная кампания, финансируемая из-за рубежа» с целью дискредитировать российскую вакцину от COVID-19.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», - рассказал он журналистам.

Военный сообщил, что у него есть сведения о готовящихся заявлениях об опасности российской вакцины «в социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах».

По словам официального представителя, это будет целая серия лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности «Спутника V» и поголовных «отказах» россиян от прививки.

Конашенков рассказал также, что среди военных отказов от прививки не было, поскольку, по его словам, отечественная вакцина отличается высокой эффективностью, что показывает успешный практический опыт.