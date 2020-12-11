В Минстрое спрогнозировали стоимость жилья в 2021 году

Специалисты министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) РФ предположили, какой будет средняя рыночная стоимость жилья в России в предстоящем году.

Согласно расчётам аналитиков ведомства, она составит 49 173 рубля за 1 квадратный метр, что выше на 539 руб. в сравнении со вторым полугодием 2020 года, пишет газета «Известия».

При этом наиболее чувствительный рост прогнозируется в Москве, а также в регионах Дальнего Востока, таких как Приморье, Хабаровский край, Амурская область и Сахалин. Здесь один стоимость жилья станет дороже на 8-9,5 тыс. руб. за один квадратный метр.

Не так сильно, но всё равно заметно вырастут цены в Якутии и Ленинградской области (+4 тыс. руб. за кв. м). В пределах нынешних цен жильё будет стоить в 34 субъектах России. При этом снижение цен на недвижимость ожидается только в Бурятии (-17 тыс. руб.).

К слову самую дешевую недвижимость в России в 2021 году можно будет приобрести в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. В этих регионах цена одного «квадрата» составит 31,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России упрощено оформление налогового вычета при покупке недвижимости. В частности, Кабмин отменит обязанность предоставлять документы о праве на налоговый вычет при данной сделке. Об этом накануне заявил глава правительства Михаил Мишустин. Как напомнил премьер-министр, миллионы семей покупают квартиры в ипотеку.

«Спрос на новое жилье вырос благодаря господдержке, льготной ставке. В этом случае можно получить вычет – вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов», – подчеркнул он.

При этом Мишустин напомнил, что сбор различных документов и заполнение декларации у многих граждан вызывает серьёзные трудности, а некоторые вообще не имеют такой возможности. В этой связи, по словам премьера, Кабмин упростит эту процедуру. Таким образом, чтобы получить право на имущественный вычет, надо будет всего лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, которое будет сформировано автоматически.