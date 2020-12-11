В Подмосковье при посещении кафе, ресторанов и заселении в гостиницы будут требовать тест на коронавирус.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 12 января 2021 года. Постановлением продлены меры, которые действовали до 13 декабря 2020 года в соответствии с предыдущим постановлением губернатора. Из нововведений постановления – это обязательное требование отрицательно теста на коронавирус заселении в гостиницы и посещении кафе и ресторанов.

В частности, продлевается режим изоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания и блокируются их социальные карты. Продлевается дистанционное обучение студентов вузов и колледжей. Сохраняется запрет на проведение спортивных (кроме соревнований без зрителей), выставочных и развлекательных собраний.

«С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведениязрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношенииновой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепнойреакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 календарных дня до дня до казания услуги, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня оказания услуги.

В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг», – говорится в постановлении.

За последние сутки на территории Московской области выявлено 1370 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время падении в Подмосковье было выявлено 124 984 случая инфицирования и 2 407 скончалось от СOVID-19.