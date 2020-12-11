В Россельхознадзоре назвали сроки создания вакцины от COVID-19 для животных

Вакцина против коронавируса COVID-19 для животных будет готова в конце января 2021 года. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, после этого ещё потребуется время на регистрацию.

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что к производству в больших количествах этого препарата для животных ведомство уже готово, передаёт РИА Новости.

Данкверт также уточнил, что в настоящее время проходит третий этап испытаний вакцины.

«Новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Препарат разрабатывают ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных», – отметил глава Россельхознадзора.

Кроме того, он рассказал, что регулярно получает запросы на новую вакцину от коронавируса для животных от отечественных зверохозяйств, так как известно, что, например, норки и хорьки наиболее восприимчивы к COVID-19 и могут заражать им друг друга.