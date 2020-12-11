В Санкт-Петербурге ресторанам решили разрешить зимние террасы

Власти Северной столицы собираются разрешить точкам общественного питания Санкт-Петербурга открывать зимние террасы.

По словам заместителя главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, послабления являются ответом на просьбы бизнеса о смягчении ограничений, сообщил. При этом, как будут выглядеть террасы и в каком формате они будут работать, пока неизвестно, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ресторанный бизнес и власти Санкт-Петербурга должны выстраивать диалог и искать совместные пути выходы. По его словам, в Кремле не сомневаются, что на самом деле такой диалог будет налажен. При этом он подчеркнул, что от властей зависит, получится ли достигнуть компромисса в этом вопросе.

«Безусловно, создание любым движений сопротивления, все эти ресторанные движения – это сопротивление не местным властям, а людям, жизнь которых они собираются подвергнуть серьёзной опасности», – подчеркнул Песков.

Он также признал тот факт, что Петербург сейчас находится у «красной черты» из-за увеличения числа заболевших коронавирусом. Поэтому, как подчеркнул он власти города на Неве делают всё возможное, чтобы справиться с ситуацией.

Напомним, после того, как власти Северной столицы обратились к россиянам с просьбой не приезжать в город в новогодние праздники, сообщив им при этом, что с 30 декабря по 3 января приостанавливают работу всех кафе и ресторанов города, представители около 100 кафе и баров СПб заявили, что намерены всё равно продолжать принимать посетителей.

В свою очередь в городской администрации предупредили, что с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января все кафе, бары и рестораны не смогут принимать посетителей с 19:00 мск до 06:00 мск. Кроме того, до 10 января в городе приостановят работу музеи, театры, выставки и концерты.

Бизнес, ресторанный и туристический, в преддверии Нового года стонет от «ковидных» ограничений. На федеральном уровне новаций не ожидается, локдауны отданы на усмотрение местных властей. В Санкт-Петербурге назревает острое противостояние между условным «Невским» и Смольным, между рестораторами и властями города. Подробно об этом читайте в нашем материале «В Питере не пить: коронавирус против Деда Мороза».