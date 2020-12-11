Facebook открывает лицо

Представьте социальную сеть, которая очень ответственно подходит к конфиденциальности. По умолчанию, ваши посты видны только вашему кругу друзей. Эта социальная сеть не только отказывается использовать cookies, но и обещает, что никогда не будет. Кроме этого, она обещает, что в будущем любые изменения в политике конфиденциальности будут одобрены только после голосования среди пользователей.

Сейчас это сложно представить, но такая социальная сеть когда-то существовала и называлась Facebook. Путь компании от сосредоточенного на безопасности пользователей стартапа до гиганта с репутацией платформы массовой слежки – причина антимонопольного иска, поданного группой из 46 штатов вместе с округом Колумбия и островом Гуам 9 декабря. Двухпартийная коалиция, возглавляемая генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс, утверждает, что Facebook добился своего господства благодаря многолетней антиконкурентной стратегии, включая приобретение подающих надежды конкурентов, таких как Instagram и WhatsApp. Чем больше у Facebook появлялось власти, утверждается в иске, тем хуже становились условия для пользователей.

Федеральная комиссия по торговле США подала иск на Facebook в тот же день. Два дела, судьба которых решиться в федеральном окружном суде округа Колумбия, вероятно, будут объединены. Такая синхронность не случайна: после года скоординированного расследования в отношении компании истцы решили, что сейчас самое время.

В ответном заявлении главный юрисконсульт Facebook Дженифер Ньюстед назвала обвинения «историческим ревизионизмом», подчеркнув, что в свое время Комиссия по торговле одобрила покупку Instagram и WhatsApp. Возможно, это так, но в антимонопольном законодательстве нет правил против изменения своих решений. Комиссия 2020 года, похоже, смотрит на онлайн-конкуренцию иначе, чем шесть лет назад. Агентство ищет смелых решений вопроса: например, отказ Facebook от владения Instagram и WhatsApp, которые компания приобрела в 2012 и 2014 году соответственно.

Оба уголовных дела столкнулись с вопросом, который давно стоит препятствием на пути стремления к соблюдению антимонопольного законодательства в отношении технологических платформ: Как доказать, что людям причиняет вред продукт, который предлагается бесплатно? Судя по иску, поданному штатами (он немного более подробный, чем иск комиссии), ответ кроется в конфиденциальности.

На первый взгляд, борьба с монополией и конфиденциальность кажутся разными проблемами – две важные главы книги о больших технологиях. Но снижение уровня защиты личных данных на платформе играет ключевую роль в иске штатов. Антимонопольное законодательство – это сложная сфера, построенная на простом принципе: когда у компании нет реальной конкуренции, она может творить все, что ей угодно. Когда дело касается Facebook, аргумент об отсутствии конкуренции будет чем подкрепить. Компания Facebook, Inc владеет одной из самых крупных социальных сетей в мире, а благодаря Instagram и WhatsApp — двумя остальными. Разве что, надо сказать «спасибо» вовремя появившемуся Tik Tok.

Сам Facebook этим гордился еще в 2011 году: «Facebook теперь 95% всех социальных сетей». Хотя сейчас там предпочитают утверждать, что у них огромная конкуренция и они еле удерживают свое место на рынке. Доля правды в этом есть, опять же, благодаря упомянутому Tik Tok, но все же компания преувеличивает свою беспомощность.

На самом деле, самая сложная задача в суде — даже не доказать, что Facebook монополия, а что эта монополия приносит вред. С 1970-х годов антимонопольное законодательство в США вращается вокруг так называемого стандарта благосостояния потребителей, согласно которому монополия считается незаконной, только если она наносит ущерб потребителям. На практике это превращает большинство антимонопольных дел в споры о том, приведет ли слияние крупных компаний к повышению цен или нет. Стандарт благосостояния потребителей вызывает споры: Антимонопольный подкомитет Палаты представителей предложил отменить его, но пока что вопрос так и не был решен. Тут и появляется дыра в законе: Facebook с нынешним положением дел судить будет сложно, так как с потребителей никаких денег он не берет.

Но в прошлом году на этом направлении был своего рода идейный прорыв. В документе под названием «Антимонопольное дело против Facebook» юрист Дина Шринивасан доказывала, что захват компанией рынка социальных сетей приносит вред потребителям: они вынуждены принять условия конфиденциальности с весьма скромной защитой данных за неимением выбора. Facebook, подчеркнула юрист, начал свое существование в 2004 году с основным упором на безопасность пользователей. В отличие от лидирующего тогда MySpace, профили на Facebook были видимы только друзьям или людям из одной школы (для этого нужно было пройти верификацию с помощью почтового ящика .edu). «Мы не используем и не будем использовать cookies для сбора личных данных пользователей»,— клялся молодой Facebook.

По мере роста компании, заявила Шринивасан, Facebook пытался незаметно отказаться от своих обещаний, но всегда сталкивался с проблемой в виде конкурентного рынка, который он еще тогда не завоевал. В 2007 компания выпустила Beacon, продукт, который позволял ей отслеживать активность пользователей, даже когда те уходили с сайта. Встретив бурное негодование, (Beacon без спроса публиковал данные о покупках пользователей в ленте друзей) компания избавилась от продукта в течение года. Глава компании Марк Цукерберг назвал Beacon ошибкой. Однако после того, как конкуренты, такие как MySpace, ушли с рынка, Facebook стало нечего бояться. Сейчас там также отслеживают активность своих пользователей по всему Интернету, но без плохо продуманных заявлений об этом в ленте друзей, как было с Beacon. Согласно Шринивасан, это лишь один из многих примеров отказа Facebook от своей предыдущей политики.

Теория Шринивасан предоставила элегантное теоретическое решение загадки о вреде для потребителей, но оставила открытыми некоторые эмпирические вопросы. Действительно ли Facebook конкурировал за пользователей, предлагая лучшую защиту конфиденциальности? И действительно ли он позже нарушил эти обязательства просто потому, что руководители компании думали, что им это сойдет с рук?

Дело, поданное генеральными прокурорами штатов, предлагает новые доказательства, позволяющие предположить, что ответ на оба вопроса «да». В деле цитируется внутренний отчет за 2008 год, в котором компания определяет строгий контроль конфиденциальности как один из четырех столпов «секретного соуса Facebook». В отчете отмечается: «Пользователи будут делиться большей информацией, если им будет предоставлен больший контроль над тем, с кем они делятся и как они делятся».

Наиболее показательная информация связана с летом 2011, когда Facebook начал борьбу с внезапно возникшим конкурентом – Google +. В иске цитируется электронное письмо, в котором главный операционный директор Facebook Шерил Сандберг пишет: «Впервые у нас есть реальная конкуренция, и у потребителей есть реальный выбор «…» мы должны стать лучше, чтобы победить». В то время Facebook планировал лишить пользователей возможности снимать отметки на фотографиях. «Единственное время, когда нам нужно беспокоиться за свою репутацию – это сейчас, когда нас сравнивают с конкурентным Google +», - написал неназванный сотрудник. Он также предложил не вводить никаких изменений, вызывающих недовольство пользователей, до момента, пока вся эта конкуренция не поутихнет. По мнению Шривасан, это почти неопровержимое доказательство того, что в Facebook беспокоятся о конфиденциальности только тогда, когда это выгодно им самим.

Штаты и Федеральная торговая комиссия делают ряд других заявлений о вреде, нанесенном монополистической практикой Facebook, но они относительно расплывчаты. Безусловно, тенденция Facebook поглощать потенциальных конкурентов снизила уровень инноваций в этой области, но кто может сказать, как социальные сети выглядели бы в альтернативном сценарии? Когда дело касается конфиденциальности, все гораздо конкретнее: Facebook действительно отказался от обязательств по обеспечению безопасности данных своих пользователей, похоже, не случайно, а потому что монополизировал рынок. Это мы в России можем при желании уйти в ВКонтакте, а у большинства остальных стран выбора просто нет.

Возвращаясь к проблеме, суд вряд ли с легкостью примет решение в сторону простых потребителей. Антимонопольное законодательство по-прежнему ориентировано на крупный бизнес, а судебная система США полна судей, убежденных в справедливости узконаправленной модели благосостояния потребителей. Но аргументы в пользу конфиденциальности нельзя так просто отбросить. Facebook может не взимать с пользователей плату, но это не означает, что они не платили большую цену за предоставление своих данных.

«Частью этого антимонопольного дела является демонстрация пагубного отсутствия конкуренции, и поскольку это рынок, где пользователи не платят за продукт, снижение качества является важным показателем такого вреда», - сказала в интервью с New Yorker Шарлотта Слейман, бывший юрист Федеральной торговой комиссии и директор по конкурентной политике в Public Knowledge. Распад Facebook может способствовать возобновлению конкуренции компаний, ориентированных на безопасность данных. Когда-то Facebook взял на себя обязательство по сохранению конфиденциальности для того, чтобы приобрести WhatsApp, но позднее нарушил обещание. Основатель WhatsApp, Брайан Эктон, не мог терпеть такого отношения к пользователем и написал заявление об увольнении. Возможно, именно такие ответственные предприниматели могли бы создать новое Интернет-пространство с надежной защитой личной информации. «Мы действительно хотим, чтобы Facebook конкурировал на основе качества своего продукта», — добавила Слейман.

Facebook, Inc. настаивает, что это именно то, чем компания всегда и занималась. «Люди и малый бизнес предпочитают пользоваться бесплатными услугами и рекламой Facebook не потому, что должны. Они используют их, потому что наши приложения и услуги приносят наибольшую пользу», — сказала Ньюстед. Теперь вопрос заключается в том, поверит ли американский федеральный судья ее словам или все-таки взглянет на те доказательства, которые истцы считают объективными фактами.