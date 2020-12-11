В ВШЭ рассказали о возросшем интересе россиян к переезду из регионов

Согласно опросу, который провели эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ), число россиян, которые готовы к переезду внутри страны, выросло.

В частности, задумывались о переезде в другие регионы РФ, запланировали его или уже находятся в процессе 42% респондентов. В 2016 году так ответили всего 28%. Довольны своим местом жительства и никуда не собираются переезжать 21% участников опроса против 43% в 2016 году, передаёт РБК.

Главной причиной возможного переезда наши соотечественники назвали желание найти лучшую работу и получить более качественное образование. При этом больше всего тех, кто сомневается в возможности получить качественное образование в нашей стране – жители небольших населённых пунктов (87%).

В средних городах таких участников опроса – 67%, а в мегаполисах (за исключением Москвы и Петербурга) – 41%.

39% респондентов не сомневаются, что им удастся найти хорошую работу в больших городах. Чуть менее 25 % полагают, что такая работа найдётся для них в средних населённых пунктах. А вот в том, что хорошая работа есть в маленьких города ответили всего несколько процентов россиян.

В целом по стране найти новую работу в другом регионе планирую 28% (в 2016 году – 18%). Как рассказали в ВШЭ, среди других аргументов в пользу возможного переезда респонденты назвали безопасность.

В этом опросе, который проводился в 59 регионах России, приняли участие 6 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет.