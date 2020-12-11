Возобновлено строительство «Северного потока-2»

Российское судно-трубоукладчик «Фортуна» возобновило строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

О возобновлении строительства сообщил оператор строительства газопровода компания Nord Stream 2 AG «Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м. Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями», – заявили в Nord Stream 2 AG. Компания пообещала информировать о дальнейших строительных работах на морском участке.

Ранее представитель министерства энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Берлин отвергает американские экстерриториальные санкции во отношении газопровода «Северный поток-2», так как считает их несовместимыми с международным правом.

Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за санкций со стороны США.