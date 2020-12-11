Врач рассказала, почему не следует носить маску на улице

Не следует надевать маску на улице в мороз, поскольку это средство защиты быстро намокает и охлаждается, принося дискомфорт своему владельцу, рассказала врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Белова. Она подчеркнула, что маску нужно носить при большом скоплении людей.

«Зачем человек надевает маску? Чтобы не быть среди людей без средства защиты. Маска - не согревающий в мороз элемент. Поэтому если идешь по безлюдной улице - сними маску», - прокомментировала медик.

Она также напомнила, что по правилам, если маска намокает, то ее следует снять и выбросить, но когда человек дышит и разговаривает в мороз, со стороны, прилегающей к лицу, образуется влага. По ее словам, носить маску стоит, например, на остановке, а дальше она не нужна.

«Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это надо? Маску надо снять», - рассказала Белова.

С коллегой согласен профессор Николай Малышев, он подчеркнул, что на улице ношение маски не требуется, поскольку для этого нет никаких показаний.