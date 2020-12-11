Врачи назвали самые вредные для ужина продукты

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и доктор Михаил Гинзбург назвали самые вредные продукты для ужина.

По словам специалистов, их употребление вечером может вызвать проблемы со здоровьем. В частности, в этот список попали соленья, колбасы и другие продукты из переработанного мяса, а также белый хлеб, передаёт РИА Новости.

Как пояснил Агапкина, солёные продукты задерживают жидкость в организме. Из-за это люди утром встают «с отёками и помятым лицом». Колбасы, подчеркнул Гинзбург, также содержат много соли. Кроме того, они повышают риск развития гастрита.

В свою очередь белый хлеб имеет высокий гликемический индекс и резко повышает уровень глюкозы в крови.

«Это очень плохо нехорошо, потому что избыток сахара напрямую ведет к развитию гипертонической болезни и даже к образованию злокачественных опухолей», – рассказал он, добавив, что «инсулиновые удары» перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода.

Ранее сообщалось, что Инна Кононенко – известный врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук – назвала самые вредные продуктах для завтрака. Возглавляют этот антирейтинг каши быстрого приготовления. На втором месте расположились мюсли, залитые молоком или соком. Замыкает тройку «лидеров» излюбленное лакомство детей – хлопья.

Кроме того, в этот же список вошли свежевыжатые соки (фреши) и смузи. Также, по словам Кононенко, из завтрака надо исключить бутерброды и тосты с джемом или нутеллой.