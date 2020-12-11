Знание больше не сила

На этой неделе в соцсетях и некоторых СМИ появились сообщения о скоропостижной смерти на 95-м году жизни журнала «Знание — сила», главной миссией всегда была популяризация достижений науки. Ранее некоторые «осведомленные лица» опубликовали «некрологи» журналу «Вокруг света» (выпускался с перерывами с 1861 года), также работавшему на расширение кругозора своей аудитории. Последний, который иногда сравнивают с The National Geographic, не спасает даже то, что его «стратегическим партнером» является Русское Географическое общество, возглавляемое министром обороны Сергеем Шойгу. Прискорбно, что в том же сообщении упоминается и еще одно легендарное издание — «Огонек».

Трудности ветеранов отечественной научно-популярной прессы одни объясняют тем, что такова судьба вообще всех печатных изданий, которые отжили свой век из-за перехода информации на цифровые носители. С ними категорически не согласны другие, указывая на ряд бумажных изданий, прекрасно себя чувствующих как в России, так и за рубежом (британская The Evening Standard выходит тиражом 700 тысяч экземпляров, при том, что распространяется бесплатно).

По их мнению, закрытие конкретных «околонаучных» изданий связано с общим «отуплением» российского общества, в котором якобы знания как таковые — особенно не приносящие быстрой отдачи — перестали быть ценностью, за которую люди готовы платить деньги.

Найти российского Илона Маска...

В России, как и во всем мире, сосуществует два противоположных взгляда на место научных знаний в обществе, и здесь важно, какой из них возобладает в государственном руководстве, не разделяет апокалиптических настроений доцент Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгений Куценко.

«Подозрения, что государство может быть заинтересовано в преднамеренном оболванивании населения и потому нарочно затрудняет доступ к научной информации, основаны на исторических прецедентах — например, указе Александра III о «кухаркиных детях». Однако сегодня государство делает всё, чтобы дать талантливой молодежи возможность свой потенциал развить и реализовать», — сказал он «Эксперту».

Куценко напоминает, что на минувшей неделе президент Владимир Путин принимал участие в конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey, и государство поддерживает проекты «Лидеры России», федеральный образовательный центр «Сириус», конкурс «Я профессионал», различные кванториумы, экспериментариумы и другие учреждения просветительской направленности.

По мнению доцента, объяснять закрытие ряда известных журналов тем, что научные знания несовместимы с рыночной экономикой, неверно. Он подтверждает свою уверенность примером того, как финансируются научные проекты в самой «вышке».

«Мы выполняем различные научно-исследовательские работы, выигрывая тендеры на их проведение или продавая консалтинговые услуги. Вот прямо сейчас я работаю над темой, завершить которую планируется через три года — на этот срок финансирование обеспечено. Если какие-то конкретные издания ошиблись со своей бизнес-моделью, это совсем не означает, что знания вообще не востребованы как рыночный продукт, это была бы ошибочная экстраполяция», — считает он.

Куценко не оспаривает, что какая-то часть молодежи в самом деле считает получение знаний занятием, не стоящим времени и усилий, потому что стать богатым и знаменитым можно и с багажом 9-ти классов средней школы. Такое мироощущение поддерживается значительным количеством каналов в YouTube, TikTok и других новых медиа, где раскручиваются истории успеха разных «неучей», сумевших сделать миллионы исключительно «на хайпе».

«Это в самом деле интересное явление. Ничего плохого в том, что вчерашний школьник сумел заработать миллион, я не вижу — значит, не настолько он тупой, каким его пытаются выставить, раз он сумел выработать экономическую модель, позволившую ей «выстрелить». То, что уважаемые научные издания в тренд попасть не сумели, говорит только о недостатке у их руководителей того делового чутья, который есть у тиктоковских трендсеттеров» — говорит эксперт.

Он считает, что многие научно-популярные издания имеют шанс сохранить популярность, не теряя в научности, если внимательно изучат, какие именно области знания наиболее востребованы у молодежи, а не «бить по площадям», то есть писать обо всем понемногу и ни о чем — глубоко.

«Бешеной популярностью сегодня пользуются такие направления, как data science, высокие технологии — в общем, те области знания, в которых возможно появление отечественного Илона Маска. А экономические темы или юриспруденция не очень в тренде. Те издания, которые сориентировались в том, на что имеется повышенный спрос на рынке знаний, оптимистично смотрят на свои перспективы», — говорит Куценко, приводя в качестве примера журналы «Кот Шредингера», «Юный техник», «Квантик» и другие.

...или найти спонсора

Объяснять экономические трудности научно-популярных журналов тем, что читательской аудитории наука не интересна — значит не видеть корня проблемы, утверждает гендиректор издания «Знание — сила» Игорь Харичев.

«Все журналы такой направленности никогда не существовали и не могут существовать на самоокупаемости — даже в богатых США они почти всегда так или иначе спонсируются. Я точно знаю, что многие сельские библиотеки в разных концах России хотят подписаться на наше издание, но у них просто нет на это средств», — пожаловался он «Эксперту».

Харичев опроверг сообщения в соцсетях о том, что бумажная версия «Знания — силы» прекращает существование. Во всяком случае, январский номер уже находится в типографии, и коллектив ведет работу над февральским выпуском.

Он, тем не менее, соглашается с тем, что уже давно ни о каком творческом развитии издания речи не идет — при тираже 3500 экземпляров в бумаге плюс 300 платных подписчиков онлайновой версии это задача труднорешаемая. В 2008 году тираж «Знание — сила» составлял 12 тысяч.

«Те научные и научно-популярные издания, которые худо-бедно, но выпускаются в существующих экономических условиях, существуют, конечно, не за счет подписки, розницы или платного доступа к онлайновым версиям. Все эти источники дохода у нас тоже есть. Тот же “Юный техник” просто сумел найти для себя меценатов в лице “Ростеха”. Нас же никто на свой бюджет брать не хочет: для РАН еще один журнал в дополнение к имеющемуся “В мире науки” просто не нужен, а отраслевым корпорациям мы не интересны из-за нашей универсальности», — объясняет Харичев.

Гендиректор издания решительно утверждает, что его руководство и не ставит задачу переосмыслить концепцию и превратить журнал в бизнес-проект.

«Журнал с самого начала, с 1926 года, был просветительским проектом. Мы, по сути, всю свою историю занимаемся благотворительностью. Мы его реализуем по себестоимости. Откуда у нас деньги на аренду помещений после того, как мы лишились госфинансирования? Это еще удача, что наша редакция уже давно работает на удаленке, и поэтому лишение нас здания на Кожевнической улице на производственные процессы не повлияет», — говорит Харичев.