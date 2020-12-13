Азартным играм навяжут хозяина
Госдума в первом чтении приняла законопроект о реформировании азартных игр – парламентарии предлагают создать единого регулятора, который будет следить за законностью игр и будет заниматься отчислениями общероссийским спортивным федерациям средств, полученных от букмекеров. При этом закон вызывает множество споров.
Согласно пояснительно записке, учредителем госкомпании «Единый регулятор азартных игр» должно стать Министерство финансов РФ. Регулятор будет следить за законностью организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр.
Компания будет централизованно мониторить все ставки и платежи в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени. И централизовано собирать «дань с букмекеров».
Сейчас букмекеры обязаны ежеквартально перечислять 5% доходов (объем ставок за вычетом выигрыша игроков) спортивным федерациям. В 2019 году перевели, например, на поддержку российского спорта более 1 млрд рублей. В 2020 году сумма превысит 2 млрд рублей.
При этом кстати законопроект предлагает изменить базу расчета целевых отчислений. База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы.
Упрощается вся процедура, делается прозрачной и открытой. Это позволяет увеличить базу целевых отчислений. Таким образом, принятие проекта будет способствовать созданию условий государственного контроля, прозрачности механизмов и увеличит поступление средств для финансирования профессионального и детско-юношеского спорта. Данный законопроект развивает сферу законодательного регулирования публично – правовых компаний принятую Государственной Думой в 2019 году», – считает один из авторов законопроекта депутат Игорь Станкевич.
Контроль на бумаге
Однако экспертное сообщество в корне не согласно с такой постановкой вопроса. По мнению экспертов, все полномочия компании сведутся к одной задаче – сбору целевых отчислений. При этом законопроект не устанавливает механизма обеспечения функций этой компании и контроля за ее деятельностью. Самого механизма удержания и контроля отчисления тоже нет. То есть государство создаст некую надстройку над букмекерами, с огромным штатом, которого не сможет контролировать.
При расчете целевых отчислений вводится понятие доход, полученный в течении квартала организатором азартных игр, при этом, что понимается под «доходом, полученным от деятельности по организации и проведению азартных игр» неясно.
Еще законопроект не устанавливается порядок осуществления публичных функций и полномочий публично-правовой компании. Депутаты предлагают мониторинг и выявление незаконной деятельности в азартных играх, что не подразумевает никакого взаимодействия с контролирующими органами. Порядок и способы взаимодействия с ФНС России в законопроекте не раскрываются.
«Цели, которые вы заявили, они, безусловно, благие. Но у меня возникает вопрос. Зачем для реализации этих целей создавать публично-правовую компанию? Эту функцию должен осуществлять Минфин, пусть он делает прозрачной эту сферу бизнеса. Сборы, налоги собирать должна ФНС. Зачем для этого создавать публично-правовую компанию? А пока получается, что мы вводим какой-то квазиналог на букмекерский бизнес, причем пойдет он не в госбюджет, а в мини частную компанию, хоть и называется публично-правовой. Создаем мини-частную налоговую службу, которая будет собирать эти налоги и они будут уходить непонятно кому, сколько от них дойдет до бизнеса совершенно непонятно», – сказал на заседании депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
Куда пойдут деньги
Сейчас на рынке действуют два регулятора СРО и на рынке есть конкуренция. Участники рынка зачастую переходят от одного СРО к другому. Борются за более выгодные условия. А при едином регуляторе смысла, полагают участники рынка, не будет стимула для прозрачной деятельности и большинству компаний будет проще уйти в «серую зону», чем договариваться с одним, по факту еще и частным, регулятором.
Кроме того возникают вопросы, кому в итоге пойдут собранные деньги. Во-первых, сейчас в законе упоминаются только общероссийские федерации, но малые спортивные федерации остаются в стороне. При этом максимальная сумма, которую могут получать общероссийские федерации – 5 млн рублей, вне зависимости от размера федерации.
«Фракция не будет голосовать за представленный законопроект. Идея как всегда благая, а вот по реализации много вопросов. В первую очередь, так я и не получил ответа - а сколько из собранных денег вот этим фондом, это на самом деле очередной фонд, только с другим названием, будет идти в дело, на детский спорт, на физкультуру, на профессиональный спорт… Какие там свободные средства могут быть? У нас что физкультура и спорт на высочайшем уровне? Деньги там не нужны? Они будут инвестировать, они будут предоставлять взносы в уставные складочные капиталы юридических лиц, доли акций, которые принадлежат компании. Значит, они будет бизнес вести?» – отметил депутат Госдумы Олег Нилов.
Букмекерство как вид деятельности безусловно требует внимания и тонкого регулирования. Однако то что предлагает новый законопроект – это грубая попытка передела доходов и сфер влияния на огромном рынке. Проще было бы передать весь контроль в руки системообразующего и крупного банка, который бы выступал оператором платежей.