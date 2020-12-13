Азартным играм навяжут хозяина

Согласно пояснительно записке, учредителем госкомпании «Единый регулятор азартных игр» должно стать Министерство финансов РФ. Регулятор будет следить за законностью организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр.

Компания будет централизованно мониторить все ставки и платежи в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени. И централизовано собирать «дань с букмекеров».

Сейчас букмекеры обязаны ежеквартально перечислять 5% доходов (объем ставок за вычетом выигрыша игроков) спортивным федерациям. В 2019 году перевели, например, на поддержку российского спорта более 1 млрд рублей. В 2020 году сумма превысит 2 млрд рублей.

При этом кстати законопроект предлагает изменить базу расчета целевых отчислений. База расчета целевых отчислений будет определяться как доход от приема ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы.

Упрощается вся процедура, делается прозрачной и открытой. Это позволяет увеличить базу целевых отчислений. Таким образом, принятие проекта будет способствовать созданию условий государственного контроля, прозрачности механизмов и увеличит поступление средств для финансирования профессионального и детско-юношеского спорта. Данный законопроект развивает сферу законодательного регулирования публично – правовых компаний принятую Государственной Думой в 2019 году», – считает один из авторов законопроекта депутат Игорь Станкевич.

Контроль на бумаге

Однако экспертное сообщество в корне не согласно с такой постановкой вопроса. По мнению экспертов, все полномочия компании сведутся к одной задаче – сбору целевых отчислений. При этом законопроект не устанавливает механизма обеспечения функций этой компании и контроля за ее деятельностью. Самого механизма удержания и контроля отчисления тоже нет. То есть государство создаст некую надстройку над букмекерами, с огромным штатом, которого не сможет контролировать.

При расчете целевых отчислений вводится понятие доход, полученный в течении квартала организатором азартных игр, при этом, что понимается под «доходом, полученным от деятельности по организации и проведению азартных игр» неясно.

Еще законопроект не устанавливается порядок осуществления публичных функций и полномочий публично-правовой компании. Депутаты предлагают мониторинг и выявление незаконной деятельности в азартных играх, что не подразумевает никакого взаимодействия с контролирующими органами. Порядок и способы взаимодействия с ФНС России в законопроекте не раскрываются.

«Цели, которые вы заявили, они, безусловно, благие. Но у меня возникает вопрос. Зачем для реализации этих целей создавать публично-правовую компанию? Эту функцию должен осуществлять Минфин, пусть он делает прозрачной эту сферу бизнеса. Сборы, налоги собирать должна ФНС. Зачем для этого создавать публично-правовую компанию? А пока получается, что мы вводим какой-то квазиналог на букмекерский бизнес, причем пойдет он не в госбюджет, а в мини частную компанию, хоть и называется публично-правовой. Создаем мини-частную налоговую службу, которая будет собирать эти налоги и они будут уходить непонятно кому, сколько от них дойдет до бизнеса совершенно непонятно», – сказал на заседании депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Куда пойдут деньги

Сейчас на рынке действуют два регулятора СРО и на рынке есть конкуренция. Участники рынка зачастую переходят от одного СРО к другому. Борются за более выгодные условия. А при едином регуляторе смысла, полагают участники рынка, не будет стимула для прозрачной деятельности и большинству компаний будет проще уйти в «серую зону», чем договариваться с одним, по факту еще и частным, регулятором.

Кроме того возникают вопросы, кому в итоге пойдут собранные деньги. Во-первых, сейчас в законе упоминаются только общероссийские федерации, но малые спортивные федерации остаются в стороне. При этом максимальная сумма, которую могут получать общероссийские федерации – 5 млн рублей, вне зависимости от размера федерации.

«Фракция не будет голосовать за представленный законопроект. Идея как всегда благая, а вот по реализации много вопросов. В первую очередь, так я и не получил ответа - а сколько из собранных денег вот этим фондом, это на самом деле очередной фонд, только с другим названием, будет идти в дело, на детский спорт, на физкультуру, на профессиональный спорт… Какие там свободные средства могут быть? У нас что физкультура и спорт на высочайшем уровне? Деньги там не нужны? Они будут инвестировать, они будут предоставлять взносы в уставные складочные капиталы юридических лиц, доли акций, которые принадлежат компании. Значит, они будет бизнес вести?» – отметил депутат Госдумы Олег Нилов.

Букмекерство как вид деятельности безусловно требует внимания и тонкого регулирования. Однако то что предлагает новый законопроект – это грубая попытка передела доходов и сфер влияния на огромном рынке. Проще было бы передать весь контроль в руки системообразующего и крупного банка, который бы выступал оператором платежей.