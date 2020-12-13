Кто достоин быть человеком 2020 года в США?

Американский журнал Time в декабре по обыкновению выбрал «Человека года» - персону, которая оказала наибольшее влияние на жизнь общества. В шорт-лист вошли три кандидата и одна пара. Ими стали уходящий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист страны Энтони Фаучи (который символизирует всех медиков, борющихся сейчас с пандемией), коллективный «борец за гражданские права» (то есть движение Black Lives Matter и другие подобные им), а также избранный на декабрьских выборах президента дуэт Джо Байден и Камала Харрис.

Именно на последних журналисты и остановили свой выбор. По словам главного редактора издания Эдварда Флезенталя, избрание Байдена и Харрис представляет собой «нечто эпохальное». При этом выступавший, скорее всего, имел в виду не состоявшиеся на выборах эпохальные нарушения в виде предполагаемого массового вброса бюллетеней (которые демократы и близкие им СМИ не признают), а тот факт, что Байдену и Харрис удалось не допустить Трампа снова в Белый дом. И для американских либералов-глобалистов это действительно эпохальное событие. В их глазах Трамп является олицетворением всех тех ценностей и качеств, против которых они выступают – национализм, упор на силу и угрозу силы, приоритет национальных интересов над идеологическими хотелками, антифеминизм, равенство всех перед законом и отказ от какой-то позитивной дискриминации группы людей. Если бы Дональд Трамп смог выиграть перевыборы, то либералам пришлось бы признать, что его победа в 2016 году стала не сбоем системы, а ее новым трендом. Но он не выиграл, а значит американская либеральная общественность может и дальше обманывать себя в том, что 4 года назад в Белый дом пришел случайный человек.

Однако при всем уважении к чувствам и чаяниям журнала, выбор они сделали неверный. Все-таки титул «человек года» должен вручаться за уже состоявшееся достижение. За действия, которые повлияли на общество и задали в нем какой-то серьезный тренд – а не породили надежду на что-то. Напомним, что в 2019 году почетное звание было вручено именно за надежду – шведской эко-активистке Грете Тунберг, агрессивно выступавшей против глобального потепление. И где сейчас Грета Тунберг с ее идеями? О них забыли сразу же в тот момент, когда перед человечеством появилась реальная проблема в виде коронавируса. Точно так же произойдет в 2021 году, когда награждение Камалы Харрис будет видеться пустым и бессмысленным событием – а то и дискредитирующим уважаемый журнал (как был дискредитирован Нобелевский комитет, давший в 2009 году «из-за надежды» премию мира Бараку Обаме, который позже поучаствовал в процессах «Арабской весны», ввергнувшей Ближний Восток в серию гражданских войн).

Если говорить о более достойных кандидатах, то они есть. И некоторые из них присутствовали даже в самом списке Timе.

Речь, конечно, не про Энтони Фаучи и американских медиков. При всем уважении к их большой работе, было бы странным давать премию стране, на долю которой приходится четверть всех заразившихся коронавирусом, треть болеющих в данный момент, а также 20% от умерших. И виновата в этой статистике прежде всего американская система здравоохранения, из-за запредельной дороговизны которой простые люди (а особенно те, кто потерял работу и медицинскую страховку) банально боялись идти к врачу.

Речь и не о «коллективном борце за гражданские права». Да, сам процесс действительно оказал колоссальное влияние на общество и, как скажут некоторые противники Black Lives Matter, подтолкнул США на шаг ближе к гражданской войне. Однако было бы неправильным говорить о каком-то коллективно-неизвестном борце, ведь у персоны есть имя. Все движение началось с гибели от последствий передозировки жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, после чего и начались протесты. Соответственно, более логичным было бы, если бы журнал дал премию ему, несмотря на то, что Флойд был наркоманом и грабителем, угрожавшим убить беременную женщину.

Еще одним достойным кандидатом из списка Timе является сам Дональд Трамп. Уходящий президент Соединенных Штатов – как бы к нему не относиться – действительно оказал огромное влияние на американское общество. Его называют самодуром, сексистом, дураком – но он породил целое движение, названное в его честь «трампизмом», всколыхнул «вашингтонское болото». При этом Трамп – это не только настоящее, но и будущее. Президент не собирается уходить в небытие – даже после инаугурации Байдена он продолжит свою политическую деятельность и, возможно, в 2024 году совершит новый подход к президентскому снаряду.

Если же брать не из списка Time, то, конечно, существует два претендента, которые однозначно заслуживают статуса человек года. Первый – это коллективный американский журналист. Пресса действительно оказала огромное влияние на общественную жизнь – ее крестовый поход против президента Трампа был образцовым с точки зрения уровня самоцензуры и масштабов фейков, обрушившихся на головы простых американских читателей. Победа Байдена и Харрис может заставить главредов основных изданий США поверить в то, что они до сих пор могут конструировать сознание американцев – хотя на самом деле это не так. Крестовый поход привел к серьезной поляризации американского общества – а значит и резкому увеличению того его сегмента, который не доверяет либеральному журналистскому мейнстриму. И это недоверие, переходящее во враждебность, еще скажет свое слово в 2021 году.

Однако при всем уважении к коллегам по журналистскому цеху, есть куда более достойный кандидат. Назовем его «неизвестный китаец» - тот самый, выражаясь языком врачей, нулевой пациент, который первым заразился коронавирусом. Именно «неизвестный китаец» поставил весь мир на колени, привел мировые экономики к серьезнейшему кризису и убил уже более полутора миллионов людей. И если бы журнал Time давал бы премии по реальным «заслугам», у неизвестного китайца – с учетом причиненных им разрушений – не было бы никаких конкурентов.