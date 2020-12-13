Коронавирус в России: за сутки выявили ещё 28 тыс. заболевших

В РФ за последние сутки, согласно информации оперативного штаба, выявили 28 080 новых заболевших коронавирусом.

Всего к утру 13 декабря общее число инфицированных COVID-19 в России составило 2 653 928. За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 106 235 (+20 277) человек, активных случаев – 500 752. Жертвами инфекции в России стали 46 941 человек – 488 за последние сутки.

По числу новых заболевших за сутки продолжает лидировать Москва – 6425. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3768), Подмосковье (+1444), Нижегородская область (+497) и Карелия (+417).

Ранее сообщалось, что директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен дал прогноз, когда в мире закончится пандемия коронавируса COVID-19.

«Полагаю, что это произойдёт во втором квартале 2021 года. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», – предположил Якобсен.

При этом он полагает, что быстрее других сумеют восстановятся азиатские экономики, у которых дела уже сейчас идут лучше. «По нашим прогнозам, экономика КНР в первом квартале предстоящего года будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. Дале – экономики Северной Европы. А вот США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими», – заявил Якобсен.

По мнению Якобсена, это станет возможным благодаря прорыву в науке. Банкир отметил, что никто даже не мог предположить, что всего через 9 месяцев после начала пандемии начнётся производство вакцин от коронавируса, так как обычно на это уходит минимум 2-3 года.

