Министры обороны России и Армении обсудили нарушение перемирия в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Армении распространило заявление о том, что нарушение перемирия в Нагорном Карабахе стало предметом переговоров между министрами обороны России и Армении.

«Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации министр обороны РА Вагаршак Арутюнян обсудил этот вопрос во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу», – говорится в заявлении военного ведомства Армении.

Вчера, 12 декабря Армения заявила о об атаке азербайджанских военных на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района Нагороного Карабаха.

Министерство обороны России также заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

Азербайджан подтвердил наступательные действия своей армии, но назвал произошедшее «антитеррористической операцией».

9 ноября Россия, Армении и Азербайджан заключили соглашение об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям в регион введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе остались под контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.