Минздрав озвучили сроки окончания пандемии коронавируса в России

Заместитель главы Минздрава Олег Гриднев озвучил сроки окончания пандемии коронавируса в России.

По его мнению, количество заболевших начнёт заметно снижаться в середине 2021 года. Как пояснил чиновник, конец пандемии наступит тогда, когда она станет управляемой, передаёт ТАСС.

«Это станет возможным только при помощи вакцины или другого препарата, который сможет повлиять на инфекцию», – резюмировал Гриднев, напомнив, что в России вакцинация только началась, но в министерстве надеются, что это повлияет на ситуацию.

Ранее сообщалось, что директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен дал прогноз, когда в мире закончится пандемия коронавируса COVID-19.

«Полагаю, что это произойдёт во втором квартале 2021 года. Рынок уже смотрит дальше текущего роста числа заболеваний коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году», – предположил Якобсен.

При этом он полагает, что быстрее других сумеют восстановятся азиатские экономики, у которых дела уже сейчас идут лучше. «По нашим прогнозам, экономика КНР в первом квартале предстоящего года будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. Дале – экономики Северной Европы. А вот США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими», – заявил Якобсен.

Напомним, в РФ за последние сутки, согласно информации оперативного штаба, выявили 28 080 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру 13 декабря общее число инфицированных COVID-19 в России составило 2 653 928. За время пандемии от коронавируса в нашей стране излечилось 2 106 235 (+20 277) человек, активных случаев – 500 752. Жертвами инфекции в России стали 46 941 человек – 488 за последние сутки.

По числу новых заболевших за сутки продолжает лидировать Москва – 6425. Далее по заболевшим следуют Санкт-Петербург (+3768), Подмосковье (+1444), Нижегородская область (+497) и Карелия (+417).

