Пашнян заявил о вероятном участии турецких военных в нападении на армянские позиции в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть данные об участии Турции во вчерашнем нападении азербайджанских военных на армянские позиции в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

«На участке Старый Тахер - Хцаберд азербайджанскими силами были атакованы позиции армянских сил, по некоторым сведениям, в нападении участвовал турецкий спецназ», – заявил Пашинян на заседании Совета безопасности Армении. При этом Пашинян уточнил, что это территория Нагорного Карабаха, согласно договоренностям от 9 ноября, должна оставаться под армянским контролем.

Вчера, 12 декабря Армения заявила о об атаке азербайджанских военных на села Хцаберд и Хин Тахер Гадрудского района Нагороного Карабаха.

Министерство обороны России также заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Азербайджан подтвердил наступательные действия своей армии, но назвал произошедшее «антитеррористической операцией».

9 ноября Россия, Армении и Азербайджан заключили соглашение об установлении перемирия в Карабахе. Согласно договоренностям в регион введены российские миротворцы, а все захваченные Азербайджаном территории и населенные пункты в Карабахе остались под контролем Баку. Кроме того, Армения обязана передать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы Карабаха.