Прогноз погоды на Новый год: синоптики предупредили о климатических аномалиях

Все мы ждём, когда уже придёт Новый Год. Праздничное настроение потихоньку начинает охватывать нашу страны. Несмотря на то, что вторая волна коронавируса отступать пока не собирается – праздника хочется всем.

Прогнозы погоды на предстоящий Новый год публикуются регулярно. Нам уже обещали и тепло, и холод, и снег. Но чем ближе к заветной дате, тем больше шансов получить от метеорологов более правдивые предсказания.

В этот раз синоптики предупредили о климатических аномалиях на Новый Год. Например, неожиданно холодно будет в южной части Русской равнины, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот теплее всего ожидается в Приморье и в европейской части страны. Но так ли это будет, пока неизвестно.

Прогноз погоды на Новый год в Сибири и на Урале

На Урале ближе к праздникам прогнозируют не то чтобы сильно холодную погоду, но и без особого тепла. Днём градусники будут показывать до минус 10-12, по ночам – около 15 градусов ниже нуля. Ветра не будет вовсе, из-за чего станет казаться, что на улице теплее, чем есть на самом деле. Ближе к Рождеству выпадет снег, но градусники будут показывать все те же минус 12.

В Сибири будет куда как холоднее на новогодние каникулы: к 31 декабря столбики термометров опустятся до отметки минус 15, осадков не предвидится.

Ближе к 4-5 января в регион придёт атмосферный холодный фронт: дневные температуры резко опустятся вниз до минус 20, по ночам – до минус 25. Долго холода здесь не задержатся – к Рождеству снова будет потепление и в среднем на улице ожидается минус 10-11

Погода на Новый год в Поволжье

В Поволжье сейчас стоят холода – минус 15-20, хотя до того синоптики обещали здесь декабрь тёплый и мягкий, но вот такая аномалия пришла. Ближе к праздникам прогнозируется небольшое потепление – до минус 8-10 днём, по ночам до минус 15. Снега особо не будет, метелей тоже.

Январь принесёт тепло уже с самого начала новогодних каникул (минус 5 днём). К Рождеству трескучих морозов ждать не стоит.

В Самаре будет в среднем минус 7-10, в Казани чуть прохладнее – минус 12. Снегопадов не ждут. Волгоград вообще планирует встречать 2021 год с дождём и при плюсовой температуре. Каникулы будут очень тёплыми – в среднем от минус 1 до плюс 2, дожди и мокрый снег.

Прогноз погоды на Новый год на юге России

Конец декабря на Ставрополье будет довольно тёплым: минус 8 в ночные часы, днём всего минус 1-2. Возможен туман по утрам и гололедица.

В Сочи снежный покров будет лежать только на горнолыжных курортах, так что если хотите встретить Новый Год необычно и, хотя бы со снегом, то лучшим вариантом будет отправиться на каникулы именно туда.

В целом же в Краснодарском крае погода будет неустойчивая, из-за чего синоптикам очень сложно предсказать температурный фон с большой точностью. На данный момент метеорологи сошлись во мнении, что градусники будут показывать цифры достаточно привычные – около или чуть выше нормы. В новогоднюю ночь возможен дождь. Снега, зимней сказки, которой так ждут люди, на праздники здесь не предвидится.

В Крым с боем курантов также придёт теплая, но при этом солнечная погода. Днём градусники поднимутся до плюс 6, никакого дождя, штормов и ветра. Теплее всего будет в ночь на 1 января в Ялте и Джанкое, недалеко от них уйдет и Евпатория.

Днём здесь будет и вовсе почти весенне-летняя погода – плюс 10-12, но на каникулах возможны небольшие осадки. А общем юг России встретит новый 2021 год довольно комфортной погодой.

Погода на Новый год в Санкт-Петербурге

Санкт-Питер в этом году живет без снега, морозов и без зимы от слова совсем. Всю первую половину декабря температура воздуха колеблется в районе от нуля до плюс 2, идут дожди, а снег если где и видели по Ленинградской области, так он сразу же таял.

Новогодняя ночь в этом плане тоже не преподнесёт сюрпризов – встречать 2021 год жители СПб будут под стук капели, на улице ночью прогнозируется плюс 1, днем – плюс 3.

Город на Неве продолжают окружать циклоны, да и Атлантика в этом году тёплая как никогда. Норвежское море, которое имеет существенное влияние на питерский климат, также много теплее нормы и остывать не намеревается.

Потому приход резкого похолодания, морозов и настоящей зимы синоптики сейчас считают невозможным. К тому же эта зима в городе в Северной столице сама по себе одна большая аномалия и даже старожилы не припомнят такой тёплой погоды здесь в это время года.

Прогноз погоды на Новый год в Москве

В Москве Новый Год принесёт обильные снегопады, высота выпавших осадков будет более 10 сантиметров. Конец декабря ожидается умеренно холодным – до плюс 10 днём, ночью немного холоднее – минус 12-14.

Каникулы пройдут тоже относительно комфортно: мину 6-8 днём, небольшой снег, по ночам мороз до минус 12. В общем, очень комфортная погода для прогулок, зимних забав от катания на лыжах до постройки снежной крепости.