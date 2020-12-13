Путин резко раскритиковал министров из-за роста цен на продукты

Президент России Владимир Путин подверг резкой критике правительство, выразив при этом недоумение, куда смотрят министры, когда доходы граждан РФ снижаются, безработица растёт, а цены на продукты повышаются. Это заявление президент сделал на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 9 декабря, а запись была показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов... Реально располагаемые доходы населения упали на 3-4,3%, а цены на сахар выросли более чем на 71%. Люди себя вынуждены ограничивать во всём, так как у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.

Так российский лидер отреагировал на словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова о мониторинге цен, подчеркнув, что, то что сейчас происходи с ценообразованием – «не шуточки»

Ранее сообщалось, что российский президент провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. В своем выступлении он решил «поговорить о, безусловно, о крайне важных вопросах для любой российской семьи – а это занятость, доходы, цены на товары, прежде всего базовые товары».

В этом контексте Владимир Путин обратил внимание Кабмина на проблему роста цен на продукты питания. Глава государства признал, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, выросла безработица. Но, по его словам, важнее другая проблема: что делать с другими показателями, в частности с ростом цен, прежде всего на базовые продукты питания?

Подробно об этом читайте в нашем материале «Путин взъелся на цены».