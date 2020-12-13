СМИ сообщают о второй попытке «отравления» Навального

Западные СМИ утверждают, что российского оппозиционного политика Алексея Навального пытались «отравить» два раза.

В частности, об этом пишет британская газета The Sunday Times. По данным этого издания, которое ссылается на анонимные источники в спецслужбах ФРГ, вторая попытка была предпринята, пока Навальный находился в коме. При этом, как и при первой попытке, россиянин избежал гибели благодаря дозе противоядия – атропина.

Не называя конкретных подозреваемых лиц или ведомства, журналисты The Sunday Times утверждают, что представители спецслужб Германии поделились такой неожиданной информацией выводами со своими британскими коллегами. Отмечается, что Навального пытались отравить, когда готовили его перевозку медицинским рейсом в Берлин. При этом никаких доказательств данной теории в статье издания не приводится.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в ходе вчерашней встречи с членами СПЧ объяснил, почему нельзя возбудить уголовное дело по поводу отравления Алексея Навального.

Глава государства подчеркнул, что по данному инциденту проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя. При этом он отметил, что Генпрокуратура РФ неоднократно обращалась к зарубежным коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение, однако запросы Москвы так и остались без ответа.

«По поводу отравления известного фигуранта проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования», – сказал Путин.

Напомним, Алексей Навальный в состоянии комы был госпитализирован в больницу города Омска 20 августа, а 22 августа - доставлен из России в Берлин для прохождения дальнейшего лечения. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что оппозиционер стал жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок».

Российская сторона неоднократно утверждала, что анализы, взятые у Навального в Омске, не показали содержания в его организме каких бы то ни было отравляющих веществ.

