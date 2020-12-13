Sunday Times: Власти Великобритании рекомендовали магазинам запастись продуктами питания

Британский еженедельник Sunday Times сообщает, что правительство Великобритании рекомендовало предприятиям торговли создать запасы продовольственных товаров и медикаментов на тот случай, если страна не заключит торговое соглашение с Евросоюзом.

Власти Великобритании опасаются, как возможных перебоев с поставками ряда товаров, так и паники, которая может возникнуть после прекращения торгового соглашения Лондона и Брюсселя.

Вчера, 12 декабря, Великобритания отклонила торговое предложение ЕС, назвав его неприемлемым.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры 13 декабря.

«Весьма вероятно, что нам придется принять решение, от которого, как мне кажется, Великобритания только выиграет. Начиная с 1 января мы сможем делать то, что сами захотим. Конечно, все будет не совсем так, как мы рассчитывали изначально, чего собирались добиться. Но я уверен, что страна будет и к этому готова», – заявил Борис Джонсон.

31 декабря 2020 года завершается срок действующего торгового соглашения между Великобританией и ЕС.