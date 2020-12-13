Трамп наложит вето на закон об оборонном бюджете США

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что наложит вето на закон об оборонном бюджете США.

«Основной выигравший от нашего оборонного бюджета – это Китай. Я ветирую его!», написал Трмамп в твиттере.

Помимо расходов на оборону, американские законодатели внесли в бюджет Пентагона новые санкции против газопровода «Северный поток-2».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ветировать оборонный бюджет из-за того, что в него не включили положение об отмене закона по защите технологических компаний (таких как Facebook и Twitter) за публикации их пользователей. Помимо этого, Трамп выступает против норм законопроекта о переименования военных объектов, названных в честь конфедератов периода Гражданской войны.