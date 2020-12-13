В Белоруссии продолжились акции протеста

В Минске жители города снова вышли на акции протеста, требуя отмены итогов президентских выборов. Третье воскресенье подряд митинги проходят в новом формате – жители спальных районов Минска организуют шествия по месту своего жительства.

Такая форма протеста появилась из-за того, что власти препятствуют шествиям в центре Минска – перекрываются центральные улицы, блокируется работа общественного транспорта, а против собравшихся применяется физическая сила, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В отношении многочисленных шествий в разных частях города подобные меры силовиков неэффективны – в случае прибытия милиции собравшиеся быстро расходятся по домам, а затем снова выходят на шествие.

Силовики задерживают протестующих и прохожих в спальных районах столицы – правозащитный центр «Весна» сообщил о минимум 66 задержанных.

Акции протеста оппозиции проходят с 9 августа этого года – после проведения президентских выборов. Согласно официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80,1% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать объявленные результаты голосования и требует отмены их итогов.