В Германии ужесточается карантин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель Германии согласовали ужесточение карантина с 16 декабря до 10 января, сообщает Deutsche Welle.

В этот период будут закрыты магазины розничной торговли за исключением продовольственных, в школах прекращается очное обучение и закрываются детские сады.

Продолжат свою работу аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Гражданам рекомендовано отказаться от поездок в другие регионы Германии или за границу за исключением тех случаев, когда это абсолютно необходимо.

Во время рождественских праздников (24 - 26 декабря) разрешены встречи в семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. Разрешается посещение богослужений в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции и масочного режима, но пение в храмах запрещено. На крупные богослужения будут допускать лишь по предварительной записи. На Новый год вводится запрет на массовые собрания, а гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.

Предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение более широкой помощи до 500 тысяч евро, кроме того, предусмотрена и компенсация из-за потери товаров в цене.