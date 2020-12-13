В ходе массовых протестов в Вашингтоне пострадали восемь человек

Восемь человек, в том числе двое полицейских, пострадали в ходе массовых протестов в Вашингтоне, которые переросли в столкновения между демонстрантами и полицейским.

О этом газета Washington Post со ссылкой на пожарную службу. По словам собеседника издания, после акций протеста двое правоохранителей были госпитализированы с незначительными ранениями. Ещё два человека получили травмы головы. Кроме того, четыре человека пострадали от нападения неизвестных с ножом. Какой группе протестующих принадлежали пострадавшие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что накануне в Вашингтоне и ряде штатов, в которых действующий глава Белого дома Дональд Трамп поставил под сомнение победу кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, прошли митинги сторонников нынешнего президента. В частности, в Вашингтоне сторонники Трампа прошли маршем от Конгресса к Верховному суду, от которого они требуют признания победы своего кандидата.

Напомним, 11 декабря, Верховный суд США отклонил иск генерального прокурора Техаса Кена Пакстона, который поддержали еще 15 штатов, о признании недействительными выборы президента в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Тем не менее Дональд Трамп продолжает отказываться признавать поражение на президентских выборах, заявляя о массовых фальсификациях в пользу Байдена, и надеется продолжить отстаивать свою позицию в Верховном суде.

