В США 14 декабря начнется массовая вакцинация

В Соединенных Штатах первая партия в количестве 2,9 миллионов доз вакцин Pfizer и BioNTech в понедельник, 14 декабря, поступит в 145 распределительных центров. Оттуда вакцина будет распределена по 636 прививочным центрам.

Руководитель правительственного проекта по обеспечению жителей США вакциной от коронавируса «Сверхзвуковая скорость», Густав Перна заявил, что первым получат вакцину медицинские работники и жители домов престарелых.

Вчера, 13 декабря, сообщалось, что в США за последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на рекордные 231 775, а скончалось от СOVID-19 3309 пациентов, сообщает университет Джонса Хопкинса. Предыдущее рекордное значение было зафиксировано 5 декабря – тогда количество инфицированных превысило 227 тыс человек.

Всего с начала эпидемии в США было выявлено более 15,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, а скончалось более 295 тысяч человек.