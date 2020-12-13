В США прошли митинги в поддержку Трампа

В столице Соединенных Штатов и ряде штатов, в которых президент США Дональд Трамп поставил под сомнение победу кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, прошли митинги сторонников действующего главы государства. В Вашингтоне сторонники Трампа прошли маршем от Конгресса к Верховному суду США, от которого они требуют признания победы своего кандидата.

Вчера, 11 декабря, Верховный суд США отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона, который поддержали еще 15 штатов, о признании недействительными выборы президента в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин.

Тем не менее Дональд Трамп отказывается признавать поражение на президентских выборах, заявляя о массовых фальсификациях в пользу Байдена, и надеется продолжить отстаивать свою позицию в Верховном суде США.