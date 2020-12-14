Акции дня: бумаги Сбера демонстрируют разнонаправленную динамику

Котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка двигались в разные стороны по итогам торгов на Мосбирже. За дневную сессию «обычка» побила исторический максимум и достигла 287,74 рублей за акцию, а «префы» наоборот подешевели до 246,05 (-1,95%). К вечерней сессии все акции банка ушли в минус.

Ранее сообщалось, что глава Сбербанка Герман Греф купил 100 тыс. облигаций банка номиналом 1 тыс. рублей. Сделка была проведена на Московской бирже 11 декабря.

Индекс Мосбиржи упал на -0,66% до 3254,83 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,05% до 1398,12пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:59 мск составила 49,65 долларов за баррель (-0,64%). Российская валюта слабела – 73,68 рублей за доллар.