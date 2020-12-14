Как свидетельствуют данные торгов, 14 декабря обыкновенные акции Сбербанка обновили исторический максимум. Рекорд установлен вместе с индексом Мосбиржи, в расчете которого они занимают значительную долю, пишет Финмаркет.

Так, в 12.15 по московскому времени обыкновенные акции Сбербанка выросли в цене сразу на 0,64% до 285,55 рубля. Минутами ранее бумаги Сбера поднялись до своего исторического максимума- 287,74 руб.

Рекорд установил и индекс Мосбиржи,преодолев впервые в истории отметку 3300 пунктов. Обновление индексом Московской биржи исторических показателей обусловлено позитивными настроениями на российском фондовом рынке. В моменте индекс поднимался до 3314,2 пункта, а сейчас его значение - около 3296 пунктов.