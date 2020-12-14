Ассоциация участников музыкальной индустрии запускает серию подкастов «И в чем же Соль?»

Гостями студии станут Илья Лагутенко и Артем Крицин из «Мумий Тролль», Игорь Бутман, Алексей Архиповский, Андрей OID и производите инструментов.

Ассоциация МИР-МИО запускает серию подкастов «И в чем же Соль?». Каждый эпизод посвящен новой теме: фортепиано, гитаре, балалайке, саксофону и другим музыкальным инструментам, которые создаются производствами и мастерскими сегодня в России. Ведущий подкаста, писатель и журналист Алекс Дубас делится историями их происхождения, на доступном языке объясняет технологии производства, раскрывает технику игры знаковых исполнителей. Своими личными историями знакомства с “главными героями” и опытом взаимодействия с ними в проекте делятся известные музыканты.

Первый эпизод «И в чем же Соль?» о гитаре и электронике уже доступен для прослушивания. Его героями стали Илья Лагутенко и Артем Крицин из «Мумий Тролль». Они рассказали о новом альбоме «После зла», о любви к восточной музыке и дали советы, как правильно выбирать музыкальные инструменты.

Второй гость — Игорь Бутман – будет говорить об экспериментах в музыке, сотрудничестве с авангардистом Сергеем Курехиным и репертуаре современных джазовых исполнителей.

Третий выпуск посвящен балалайке. О традиционном русском народном инструменте расскажет Алексей Архиповский. Музыкант создал особый стиль игры на балалайке, совмещая аутентичные, гитарные и свои оригинальные приемы извлечения звука с революционным новшеством – «электрификацией» инструмента.

В следующих эпизодах подкаст расскажет о том, как правильно держать классическую и эстрадную гитары, почему фортепиано выполняло роль проигрывателя до изобретения электричества, как устроен тромбон и насколько он сложен в звукоизвлечении при отсутствии клавиш и клапанов. Позднее гостями студии станут Евгений Хавтан из «Браво», Андрей OID и другие музыканты.

«В каждом выпуске подкаста есть главный герой — музыкальный инструмент. Его характер помогают раскрыть известные российские артисты, которые делятся своими историями знакомства с инструментом, техникой игры или рассказывают о процессах производства. Герои подкаста совершенно разные — от народной балалайки до электрогитары, но всех их объединяет весомый вклад в развитие музыкального искусства», — комментирует Максим Гузинин, директор ассоциации “

Серия подкастов «И в чем же Соль?» доступ, а также на всех площадках

О МИР-МИО

Национальная ассоциация участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО» объединяет порядка 60 представителей российской музыкальной промышленности. Основной целью Ассоциация ставит развитие музыкальной индустрии в России, совершенствование ее правового регулирования, сохранение и развитие научно-технического и производственного потенциала, а также продвижение отечественной музыкальной продукции на зарубежных рынках посредством участия в крупнейших международных музыкальных выставках.