Дерипаска дал объяснение росту цен на продукты

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что цены на основные продукты питания в России растут из-за высоких ставок по кредитам для аграрного сектора. Мнение он высказал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты в среднем под 12% годовых. Также предприниматель призвал вспомнить, что происходило в секторе за последние 15 лет.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10-15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты», - пишет он. Бизнесмен задается вопросом, какую прибыль сможет получить производитель, чтобы отдать эти проценты.

Дерипаска уверен, что для сдерживания роста цен необходимо выдавать кредиты сельскохозяйственному производителю под такой же процент, как в США или Европе. Также, по его мнению, государство должно вкладываться «в инфраструктуру, в логистику, хранение».

«Тогда предложение будет значительно превышать спрос, особенно в "зажиточных" регионах, и не будет никаких проблем с ценами», - добавляет бизнесмен.