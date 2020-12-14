В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучшие мандарины

Мандарины с ровной кожей, без плесени, вмятин и пятен станут лучшим украшением на новогоднем столе, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты уточнили, что не стоит выбирать очень спелые плоды заранее, поскольку они долго не хранятся. Если вы все-таки решили закупить фрукты впрок, то шкурку мандаринов стоит натереть растительным маслом и хранить в холодильнике при температуре +6 градусов. Главное - при хранении не допустить высыхание фруктов. Именно поэтому в ведомстве не рекомендуют хранить эти плоды в полиэтиленовом пакете, лучше поместить их в сетку. Мандарины с веточками хранятся дольше, добавляют эксперты. Перед тем, как поставить фрукты на новогодний стол, рекомендуется вымыть их водой с мылом.

Ранее о пользе и вреде мандаринов, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В частности, она подчеркнула, что мандарины являются настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, однако, эти фрукты способны вызвать аллергию, поэтому съедать более двух-трех плодов в день не рекомендуется.