Fox News: Хантер Байден утаил от налоговой 400 тыс долларов

Американский телеканал Fox News сообщил, что Хантер Байден (сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена) не сообщил американской налоговой службе о доходе примерно в 400 тыс долларов, который он получил от украинской газовой компании Burisma Holdings.

Fox News ссылается на письмо адвоката Хантера Байдена от 2017 года, в котором он убеждает своего клиента внести необходимые правки в его налоговые декларации. необходимо изменить. показывает новое электронное письмо, полученное Fox News.

Ранее сообщалось, что федеральные власти США проверяют Хантера Байдена на предмет соблюдения налогового законодательства. Associated Press сообщило, что Минюст США направил запросы более чем в 20 компаний, связанных с финансами Хантера Байдена, в том числе в компанию Burisma Holdings.

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала письмо, доказывающее, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден встречался с украинскими бизнесменом, у которого работал его сын Хантер Байден.

Речь идет о встрече Джо Байдена с советником совета директоров украинской компании Burisma Holdings Вадимом Пожарским, факт которой бывший вице-президент США отрицает.

В 2015 году вице-президент США Джо Байден добился от украинского президента Петра Порошенко увольнения генерального прокурора Украины Виктор Шокина, который возбудил уголовное дело в отношении компании Burisma Holdings, где работал Хантер Байден.